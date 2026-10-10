Elena Meini nuovo commissario della Lega provinciale di Pisa

Cambio alla guida della Lega in provincia di Pisa. A seguito della decadenza della Segreteria provinciale, Giovanni Pasqualino lascia l’incarico ricoperto negli ultimi due anni per dedicarsi con ancora maggiore forza e presenza alla città di Pisa e alle prossime elezioni amministrative.

"Dopo due anni alla guida della Segreteria provinciale – dichiara Pasqualino – è arrivato il momento di concentrarmi pienamente sulla città di Pisa e sull’importante appuntamento delle prossime elezioni amministrative. Continuerò naturalmente a essere a disposizione del mio partito, dei militanti e di tutti gli iscritti. È stato un grande onore ricoprire questo ruolo e desidero ringraziare sinceramente tutte le persone che hanno condiviso con me questo percorso, sostenendo ogni giorno la Lega sul territorio".

Alla guida provinciale subentra, in qualità di Commissario, Elena Meini, già in passato alla guida della Lega pisana e chiamata a rilanciare l’azione politica e organizzativa del partito in vista delle prossime elezioni politiche, dopo un periodo complesso seguito alle elezioni regionali.

"Sono orgogliosa di tornare a ricoprire questo ruolo – afferma Elena Meini. Sono molto legata alla provincia di Pisa, ai nostri militanti e a tutti i sostenitori della Lega presenti sul territorio. In questi anni non ho mai smesso di lavorare al loro fianco, di ascoltarli e di condividere con loro battaglie, difficoltà e speranze. Sono felice di poterlo fare nuovamente come Commissario provinciale".

"Ci attende un lavoro impegnativo, ma anche una grande occasione per ripartire. Dobbiamo riportare entusiasmo, puntare alla massima presenza e partecipazione, valorizzando ogni sezione e ogni amministratore locale. La Lega deve tornare a essere sempre più vicina alle persone, ai Comuni e alle esigenze concrete delle nostre comunità".

"Ringrazio il partito per la fiducia e Pasqualino per il lavoro svolto: affronterò questo incarico con responsabilità, determinazione e con l’amore che ho sempre avuto per la Lega e per la nostra provincia. Ringrazio Giovanni Pasqualino per il proficuo lavoro fatto in questi anni e faccio un grosso in bocca al lupo a Elena Meini per il nuovo incarico che, sono certo, saprà svolgere con il massimo impegno e bravura, rilanciando ulteriormente la Lega pisana-così l'On.le Andrea Crippa, Commissario regionale leghista."

Fonte: Lega Provincia Pisa - Ufficio Stampa

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