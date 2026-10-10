Esercitazione della Protezione civile regionale al Parco dei Renai

Attualità Signa
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Oltre 300 partecipanti

Si svolge oggi al Parco dei Renai, nel Comune di Signa un’esercitazione di Protezione civile organizzata dalla Regione Toscana. Sono coinvolti 202 volontari e 114 dipendenti della Regione, in particolare personale dei Geni Civili e della Protezione Civile regionale, insieme a quello di altri enti del territorio: Consorzi di bonifica, Comuni e Città Metropolitana di Firenze.

L’iniziativa è dedicata alla formazione e all'addestramento degli operatori impegnati nel servizio di piena, cioè nelle operazioni di sorveglianza e controllo delle arginature dei fiumi durante eventi meteorologici intensi che possono causare piene e situazioni di rischio idraulico.

Per Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana: “Il sistema toscano di Protezione civile si regge sulla preparazione e sulla dedizione di migliaia di volontari e di tanti operatori delle istituzioni. Allenarsi insieme, su scenari concreti come il servizio di piena, significa farsi trovare pronti quando il territorio ne ha bisogno. Ringrazio tutti i partecipanti, le associazioni, i Comuni, i Consorzi di bonifica e la Città Metropolitana per il lavoro che stanno svolgendo oggi.”

L'esercitazione è stata anche protagonista al Next Generation Fest di Firenze, dove è attivo un collegamento con il palco per portare l’esperienza della Protezione civile all’attenzione dei giovani presenti e raccontare in diretta il lavoro dei volontari e degli operatori del sistema regionale.

“Questa esercitazione dimostra quanto siano decisivi coordinamento, formazione e fiducia reciproca tra volontariato e istituzioni" - afferma Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana: "Il collegamento con il Next Generation Fest di Firenze ha un significato particolare: la Protezione civile è anche un’occasione di partecipazione e di servizio alla comunità, e vogliamo che i giovani la sentano vicina e la considerino una strada possibile per mettersi in gioco.”

Il programma, dalle 8 alle 16, è articolato in diverse isole formative, ciascuna dedicata a procedure operative specifiche. I partecipanti si esercitano nella realizzazione di sacchinature con sacchi di sabbia, utili a contenere infiltrazioni e criticità, e nella posa di teloni a protezione dei tratti arginali compromessi.

Una parte delle attività riguarda le ronde arginali, fondamentali per monitorare le condizioni degli argini e individuare per tempo anomalie o segnali di cedimento. Altre isole formative approfondiscono le procedure di segnalazione e comunicazione radio con le sale operative, l’uso dei software a supporto della gestione delle emergenze e la conoscenza della strumentazione del Centro Funzionale Regionale.

In parallelo sono previste esercitazioni di soccorso acquatico e attività di documentazione degli interventi, anche con l’impiego di droni, strumenti utili all’osservazione del territorio e alla raccolta di informazioni durante le emergenze. Le attività sono seguite in collegamento diretto con la sala operativa della Regione Toscana.

L’esercitazione è un’occasione di collaborazione tra volontariato e strutture istituzionali. L’obiettivo è consolidare le competenze tecniche, migliorare il coordinamento tra le diverse componenti del sistema regionale e rendere più efficaci prevenzione e risposta alle emergenze idrauliche. Partecipano le associazioni di volontariato ANPAS, Croce Rossa Italiana, C.I.S.O.M., Misericordie, VAB, La Racchetta, Associazione Nazionale Carabinieri, SWRTT, Sava, Prociv e CSN.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

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