Etrusca San Miniato, trasferta a Firenze contro l’Olimpia Legnaia

Dopo aver rotto il ghiaccio nelle prime due giornate contro alcune delle novità laziali, per i ragazzi di coach Martelloni è già tempo di voltare pagina e prepararsi a un’altra vera e propria battaglia. Domenica prossima l’Etrusca torna su un parquet ben noto:destinazione Firenze, sponda Olimpia Legnaia.

I padroni di casa, reduci da una stagione di sofferenza e carattere in cui hanno blindato la categoria superando dei playout di tutto livello, se da un lato hanno scelto la via della continuità confermando lo staff tecnico guidato da coach Armellini e lo zoccolo duro dello spogliatoio – concapitan Del Seccoin prima linea –, dall’altro si presentano molto rinnovati. Gli innesti estivi di assoluto spessore comeSabotig(ex Cecina) eLemmi(ex Arezzo), uniti a un gruppo di giovani di grande energia, certificano l’obiettivo dei gialloblu: un mix di esplosività ed esperienza perdare l’assalto alla top 10ed evitare le sabbie mobili dello scorso anno.

Il calendario di questo inizio stagione ha messo una curiosa costante sul cammino delle due squadre, che hanno già incrociato le armi con la Tiber Roma, raccogliendo però verdetti opposti: se Legnaia ha dovuto cedere il passo ai capitolini nella gara d’esordio, i nostri ragazzi arrivano invece dal prezioso e sudato foglio rosa strappato proprio contro i romani nell’ultimo turno a Fontevivo. Attenzione però a non fidarsi dei precedenti. Il turno di riposo già scontato dai fiorentini ha permesso al loro staff tecnico di ricaricare le pile, correggere il tiro e studiare nel dettaglio le caratteristiche del gioco biancorosso. Domenica al PalaFilarete ci aspetta una squadra fresca e affamata di riscatto.

Coach Martelloni:“Subito dopo la partita con Tiber Roma, abbiamosubito un’altra sfida salvezza. Sarà una partita complicata perché Legnaia ha perso la prima fuori casa, ha riposato e ha avuto due settimane per preparare questa partita. È la prima in casa quindi avranno dalla loro il loro pubblico che è un costante sesto uomo in campo. Credo che la vittoria di questa partita passerà tanto dal riuscire a difendere nel miglior modo possibile, riducendo al minimo il loro gioco senza palla, considerando che sono molto bravi nel passarsi il pallone. Limitare Sabotig sarà fondamentale perché tanto delle loro azioni offensive passa dalle condizioni in cui lui possa creare. Dopodiché dovremo porre molta attenzione nell’ostacolare al meglio l’esperienza di Merlo e di Lemmi, due giocatori che ormai questa categoria la conoscono molto bene. Infine dovremo essere bravi a non farci demoralizzare in quei momenti dove di sicuro loro riusciranno a limitare le nostre transizioni e il nostro giocare nei primi otto secondi. Credo che aspetto difensivo e aspetto emotivo in questa partita saranno i due bei banchi di prova per portare a casa i due punti.”

Fonte: Etrusca Basket