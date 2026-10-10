Fabio Firenzuoli presenta il suo libro L’odore della camomilla a 'Empolichescrive'

Nuovo appuntamento con il ciclo di incontri “Empolichescrive”: venerdì 16 ottobre 2026, alle 17, nel Cenacolo degli agostiniani (via dei neri, 15), Fabio Firenzuoli presenterà il suo libro intitolato L’odore della camomilla. La grande sfida delle erbe al Sistema Salute (Le Lettere, 2025). L’ingresso è libero.

A introdurre l’incontro sarà Laura Mannucci, assessora alla Qualità della Vita del Comune di Empoli e con l’autore, dialogherà il prof. Lorenzo Peruzzi, direttore dell’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa.

IL LIBRO - L’Odore della camomilla ripercorre per la prima volta la storia della Fitoterapia in Italia attraverso quella personale e professionale di chi l’ha vissuta in prima persona. Ricco di aneddoti e curiosità, il libro è un affascinante excursus che racconta la storia di un innamoramento che coinvolge in primis l’autore che scopre quasi per caso la possibilità di curare i propri pazienti con le erbe per poi traghettarle all’interno del “sistema”, sfidando e affrontando pregiudizi e diffidenze.

Un testo con un’ampia ricognizione di quella che a tutti gli effetti è stata e continua a essere una vera rivoluzione nel settore delle erbe. Una sfida che parte da lontano e arriva, grazie a Fabio Firenzuoli, anche in Italia e in Toscana in particolare. Un vero e proprio «Rinascimento verde», iniziato con la riscoperta delle erbe medicinali e dei loro estratti, e la consacrazione della Fitoterapia all’interno della Medicina. Un lungo percorso dedicato alla ricerca e innovazione in Fitoterapia e Fitovigilanza.

Fare Fitoterapia significa prima di tutto amore per la disciplina, amore per la medicina, amore per il paziente, immedesimarsi in lui, nelle sue necessità e trovare sempre la preparazione giusta con le piante giuste per lui, in quel momento. Servono le conoscenze e le competenze, ma serve anche un sentimento di amorevole compenetrazione senza il quale non si arriva alla creazione del galenico fatto appositamente per lui. Un libro fondamentale per chiunque sia appassionato all’uso medico delle erbe.

Il volume che mancava, destinato a diventare una pietra miliare nella storia della Fitoterapia, non solo italiana.

L’AUTORE - Fabio Firenzuoli (Limite sull’Arno, 1957), medico esperto di erbe medicinali, Fitoterapia e Fitovigilanza, considerato il padre della Fitoterapia clinica in Italia, ne ha istituito il primo centro pubblico presso l’Ospedale di Empoli e, successivamente, a Careggi, dirigendo la struttura di riferimento della Regione Toscana. Lavora a Firenze, presso l’Istituto Fanfani dove dirige il Centro di eccellenza e ricerca in Fitoterapia (www. cerfit.org). Grande divulgatore della materia sui più importanti media nazionali ha al suo attivo molta ricerca e letteratura scientifica, collabora con l’Istituto Superiore di Sanità per la Fitovigilanza ed è autore di numerosi libri di testo sulle piante medicinali, la Fitoterapia, sinergie e interazioni con alimenti e farmaci.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa