Fuga di gas in via dei Renai a Firenze, evacuate due famiglie

Una fuga di gas in via dei Renai, a Firenze, ha richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco del comando di Firenze, dalla sede centrale, a partire dalle 20.40.

La squadra intervenuta ha effettuato i rilievi strumentali e messo in sicurezza l'area. Per precauzione è stata disposta l'evacuazione di due famiglie e la chiusura di un ristorante e di una struttura ricettiva.

Sul posto è intervenuto anche il personale di Toscana Energia, che ha individuato la perdita a livello della sede stradale, mentre la Polizia Locale si è occupata della gestione della circolazione. La strada è rimasta chiusa al traffico.

Al momento della comunicazione dei Vigili del fuoco, erano in corso le operazioni di scasso della pavimentazione stradale per raggiungere il punto della perdita, intercettare la fuoriuscita di gas e procedere alla riparazione. L'intervento risultava ancora in corso.