Inaugurata a Impruneta la 53esima Mostra Tradizionale di San Luca

È stata inaugurata questo pomeriggio presso la Sede Soci Coop di Impruneta-Tavarnuzze, in via dei Popoli a Impruneta, la 53ª Mostra Tradizionale di San Luca, appuntamento culturale inserito nel cartellone della Millenaria Fiera di San Luca 2026.

Promossa dall'Associazione culturale Art-Art con il patrocinio del Comune di Impruneta, la mostra propone un percorso espositivo che mette in dialogo artisti provenienti da esperienze e linguaggi differenti, offrendo al pubblico uno sguardo sulla creatività contemporanea.

Ospite d'onore di questa edizione è stato Fuad Aziz, artista di fama internazionale protagonista anche di un partecipato laboratorio gratuito di sculture di carta rivolto ad adulti e ragazzi. La presentazione della mostra è stata curata da Sonia Salsi.

Nel corso dell'inaugurazione sono stati inoltre presentati i bassorilievi in cotto realizzati dai ragazzi nell'ambito di "Buongiorno Ceramica 2026", un progetto che valorizza il patrimonio artistico e artigianale del territorio imprunetino attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni.

Espongono in questa edizione:

Gianni Bandinelli, Ira Becocci, Daniela Benedetti, Antonio Bernardini, Paolo Berti, Marina Corbinelli, Giovanna Fortini, Nicole Guillon, Paolo Luzzi, Gianna Maria Mucci, Riccardo Neri, Fiorella Noci, Giulio Francesco Pratesi, Giuseppe (Pino) Procopio, Romano Sestito e Giovanni Viciani.

Le opere resteranno visitabili nei prossimi fine settimana, offrendo ai visitatori della Fiera l'opportunità di conoscere percorsi artistici differenti accomunati dalla ricerca espressiva e dall'attenzione ai temi della contemporaneità.

La Mostra Tradizionale di San Luca rappresenta da oltre mezzo secolo uno degli appuntamenti culturali più attesi del territorio e contribuisce ad arricchire il programma della Millenaria Fiera di San Luca, che proseguirà fino al 18 ottobre con eventi dedicati alla cultura, alle tradizioni locali e alla valorizzazione della comunità imprunetina.

"Siamo orgogliosi di inaugurare questa 53ª edizione, che ancora una volta porta a Impruneta artisti, idee e sensibilità differenti. La mostra vuole essere uno spazio aperto al dialogo e alla partecipazione, capace di avvicinare il pubblico all'arte e di valorizzare il talento dei suoi protagonisti.", ha commentato il presidente dell'associazione Art Art Riccardo Neri.

"La Mostra Tradizionale di San Luca è una realtà consolidata che da oltre cinquant'anni arricchisce il programma della nostra Fiera. Ringrazio l'associazione Art-Art, la Coop e tutti gli artisti che con le loro opere contribuiscono a rendere Impruneta un luogo di incontro e di crescita culturale.", ha commentato il sidnaco di Impruneta Riccardo Lazzerini.

L'esposizione sarà aperta al pubblico ogni sabato e domenica dalle ore 16 alle ore 18. Sono inoltre possibili visite su appuntamento contattando il numero 333 435 44 48. Per informazioni sul laboratorio e sulle attività dell'associazione è disponibile anche il numero 335 664 88 18.

Fonte: comune di Impruneta - Ufficio Stampa