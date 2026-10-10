Incendio al deposito di viale XI Agosto, Autolinee Toscane: "Servizio garantito grazie al lavoro di tutti"

L’incendio che nella notte tra l’8 e il 9 ottobre ha interessato 19 bus nel deposito di viale XI Agosto a Firenze, ha visto dodici mezzi urbani da 12 metri andare completamente distrutti dalle fiamme. autolinee toscane sta collaborando con l’autorità giudiziaria e con tutti gli organismi competenti per fare piena luce sulle cause e sulla dinamica dell’incendio.

Nonostante la gravità dell’evento, l’azienda è riuscita a garantire la continuità del servizio già nella giornata di ieri grazie all’immediata attivazione delle strutture operative, della manutenzione e dell’esercizio, che per tutta la notte hanno lavorato per riprogrammare il servizio e mettere in sicurezza il parco mezzi. Anche questa mattina il servizio è partito senza particolari disagi.

«L’incendio che ha colpito il nostro deposito rappresenta un evento molto grave, ma la risposta dell’azienda è stata immediata e straordinaria», dichiara Franco Middei, amministratore delegato di autolinee toscane. «La programmazione che avevamo adottato, mantenendo alcuni mezzi di riserva a supporto del servizio, ci ha consentito di affrontare questa emergenza con strumenti adeguati. Ancora più importante è stata la grande mobilitazione delle nostre persone di autolinee e la disponibilità arrivata da tutta la Toscana.

Fin dalle prime ore successive all’incendio, diverse sedi aziendali hanno manifestato la disponibilità a supportare Firenze con mezzi di riserva, già dal prossimo lunedì. Valuteremo nei prossimi giorni l’eventuale impiego temporaneo di autobus provenienti da altre province per rafforzare ulteriormente il servizio e attenuare ogni possibile criticità. Una dimostrazione di unità che appartiene ad una grande azienda nella quale regna un forte spirito di squadra».

L’azienda è riuscita a effettuare il servizio grazie alla disponibilità nel parco macchine di bus euro 3 destinati alla rottamazione nel corso di quest’anno (ricordiamo che at ha inserito in servizio 1.070 nuovi bus), e che erano stati tenuti di scorta temporaneamente per garantire una maggiore resilienza del servizio in presenza di eventuali criticità. Nel frattempo, il lavoro delle squadre tecniche ha già consentito di recuperare parte della flotta dei cosiddetti “bussini”. Due minibus che si trovavano in officina sono stati rimessi in servizio, mentre altri due mezzi coinvolti solo marginalmente dall’incendio sono in riparazione e torneranno in servizio entro martedì.

"Il nostro impegno è quello di garantire la continuità del servizio, pur nella consapevolezza delle difficoltà che il settore sta affrontando, a partire dalla nota carenza di conducenti - prosegue Middei -. Viste le circostanze, anticipiamo un annuncio che avremmo fatto a breve: a partire dal mese di novembre, entreranno progressivamente in servizio in Toscana 297 nuovi autobus, nell’ambito del piano di rinnovo della flotta già previsto da autolinee toscane".

Il programma consentirà di ridurre ulteriormente l’età media dei mezzi, già destinata a scendere fino a circa sei anni e mezzo. Tra i nuovi arrivi saranno presenti anche alcuni minibus destinati a rafforzare il servizio urbano, in particolare nelle aree dove questa tipologia di mezzi risulta maggiormente necessaria.

Nelle ore successive all’incendio il deposito di viale XI Agosto è rimasto operativo, fatta eccezione per l’area attualmente sottoposta a sequestro, dove si trovano i mezzi distrutti dal rogo. È in corso la progressiva rimozione degli autobus danneggiati e, una volta completata questa fase, si procederà con la rimozione dei veicoli distrutti, la bonifica dell’area e il successivo ripristino delle superfici.

L’azienda desidera ringraziare tutte le strutture operative aziendali per il loro fondamentale contributo. Grazie a chi, durante la notte, sotto il coordinamento dei vigili del fuoco, ha spostato i mezzi presenti nel deposito per evitare che venissero coinvolti dalle fiamme.

Ringraziamo il corpo dei vigili del fuoco per il tempestivo e professionale intervento, la Polizia Municipale che ha agevolato gli spostamenti del personale necessario a garantire il servizio, le numerose aziende che hanno offerto collaborazione e mezzi, i Comuni, le amministrazioni locali, gli enti e i tecnici che hanno espresso vicinanza all’azienda in queste ore difficili.

Un ringraziamento particolare va a tutte le colleghe e a tutti i colleghi che, con grande senso di responsabilità e spirito di servizio, hanno consentito l’uscita regolare sia nella giornata di ieri sia in quella odierna, nonché alle squadre impegnate negli interventi coordinati da Giuseppe Ferraro, Direttore Operativo di autolinee toscane.

L’azienda ringrazia inoltre l’assessore regionale ai Trasporti Filippo Boni per la visita effettuata in deposito, il presidente Eugenio Giani e la sindaca di Firenze Sara Funaro per la vicinanza manifestata.

"Esprimo il sentimento di gratitudine verso tutte le persone che fin dalle prime ore del mattino, anche dalle altre sedi, si sono mobilitate per offrire aiuto, supporto e vicinanza, contribuendo con grande senso di responsabilità alla gestione dell'emergenza" ha concluso l’ad Middei.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio Stampa