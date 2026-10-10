Incendio nella notte a Capraia e Limite: tre auto distrutte e una casa danneggiata

Tre auto distrutte, una quarta danneggiata e danni alla facciata di un’abitazione e al giardino. È il bilancio dell’incendio divampato nella notte a Capraia e Limite, in provincia di Firenze, in piazza 8 Marzo 1944.

L’allarme è scattato intorno alle 2.50 di sabato 10 ottobre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con una squadra e un’autobotte, e i carabinieri in ausilio. Non si registrano persone ferite.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella dell’incendio doloso.

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