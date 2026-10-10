Incidente sulla Porrettana, ciclista ferito nello scontro con un'auto

Un ciclista è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 64 Porrettana, in località Il Signorino, nel territorio comunale di Pistoia. Il sinistro, che ha coinvolto una bicicletta e un'automobile, si è verificato all'altezza del chilometro 9,300.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso per prestare assistenza al ciclista ferito. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

L'incidente ha provocato disagi alla circolazione lungo la statale. Anas ha infatti disposto l'istituzione del senso unico alternato nel tratto interessato, per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e garantire la sicurezza degli automobilisti.

Presenti anche gli agenti della polizia municipale di Pistoia, i vigili del fuoco e le squadre Anas, impegnate nella gestione della viabilità.