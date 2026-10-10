Interruzione idrica nel Comune di Cascina

Acque comunica che, per un guasto impiantistico, a partire da oggi, sabato 10 ottobre è stato necessario disattivare temporaneamente il fontanello di acqua ad alta qualità di via Risorgimento, a Latignano, nel comune di Cascina. La data della riattivazione è al momento prevista per venerdì 16 ottobre.
In alternativa, gli utenti interessati possono utilizzare gli impianti di Navacchio (largo Gori), Lavaiano (via della Repubblica) o Pardossi (piazza La Torre).
Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
Fonte: Acque SpA
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