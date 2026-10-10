Investito sulla Tosco Romagnola nel FIorentino, muore 91enne

Un uomo di 91 anni è morto in un incidente stradale a Rufina, in provincia di Firenze, nella mattinata di sabato 10 ottobre. Il sinistro si è verificato poco prima delle 9 in viale Duca della Vittoria, tratto della strada statale 67 Tosco Romagnola, e ha coinvolto un’automobile e il pedone.

L’anziano è deceduto sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia municipale e i carabinieri per i soccorsi e gli accertamenti sulla dinamica.

In seguito all’incidente, Anas ha disposto la chiusura della Tosco Romagnola in entrambe le direzioni, con deviazione del traffico sulla viabilità locale. La strada è stata riaperta dopo mezzogiorno.

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