L’Antico Vinaio conquista Parigi: un intero palazzo dedicato alla schiacciata

Quattro piani e 500 metri quadrati nel cuore di Montmartre: dal laboratorio a vista alla cucina, una vera casa italiana costruita intorno alla schiacciata fiorentina. Dalla panificazione agli ingredienti, tutto racconta la tradizione italiana. E sono numerosi i ragazzi arrivati dall’Italia per formare il nuovo team parigino

Non soltanto una nuova apertura, ma un vero e proprio baluardo delle eccellenze culinarie italiane nel cuore di Parigi. All’Antico Vinaio ha aperto in Rue Lepic 2, a pochi passi dal Moulin Rouge, e per il suo nuovo flagship francese ha scelto di occupare un intero palazzo di quattro livelli, trasformandolo in una grande casa dedicata alla schiacciata fiorentina e alla cultura gastronomica italiana.

Su 500 metri quadrati distribuiti su quattro piani, il nuovo spazio riunisce tutto ciò che sta dietro a una schiacciata di All’Antico Vinaio: la panificazione, la cucina, la preparazione a vista e il momento della degustazione. Un percorso che parte dalla materia prima e arriva al prodotto finito, con una filosofia precisa: portare a Parigi non soltanto una ricetta, ma il modo italiano di produrla e servirla.

Il cuore del progetto è il laboratorio di panificazione, dove ogni giorno viene preparata e sfornata la schiacciata secondo l’antica ricetta fiorentina. Il pane nasce dunque direttamente nel locale e diventa parte dello spettacolo quotidiano per chi attraversa Rue Lepic, con il lavoro dei panificatori visibile dalla strada.

A completare la proposta sono gli ingredienti che hanno fatto conoscere All’Antico Vinaio nel mondo: prosciutto di Parma, Parmigiano Reggiano, porchetta, sbriciolona, mozzarella di Bufala, insieme alle creme e alle preparazioni realizzate internamente come quelle a base di pecorino e patate.

Ma il progetto parigino porta con sé anche un altro elemento profondamente italiano: le persone. Per costruire la squadra che accoglierà parigini e turisti, All’Antico Vinaio ha coinvolto 12 ragazzi Italiani, di cui 5 toscani, arrivati a Parigi per trasferire ai nuovi assunti locali il metodo, le tecniche e soprattutto la filosofia del brand. Un passaggio di competenze che permette al nuovo team francese di imparare direttamente da chi lavora quotidianamente nei locali italiani, affinché anche a Montmartre la schiacciata venga preparata e servita secondo la tradizione di All’Antico Vinaio.

Il nuovo flagship si sviluppa su quattro livelli, ciascuno con una funzione precisa. Oltre al piano dedicato alla panificazione c’è quello con il grande banco a vista che è il luogo della preparazione e del servizio. In cima c’è la cucina ospita le lavorazioni e le ricette che compongono le farciture, mentre al primo piano trovaimo gli spazi dedicati alla sala permettono infine di sedersi con servizio al tavolo e vivere l'esperienza con maggiore calma.

L'intero progetto reinterpreta così, su una scala internazionale, l'atmosfera della storica bottega di via de’ Neri a Firenze, trasformandola in un edificio nel cuore di Montmartre. La grande facciata vetrata consente inoltre di vedere il lavoro che si svolge all'interno: panificare, cucinare e preparare la schiacciata diventano parte integrante dell'esperienza.

«Anche nei sogni più ambiziosi, per un imprenditore che, come me, è partito da zero, è difficile immaginare di poter realizzare qualcosa di così grande. Pensare che sono partito insieme ai miei genitori in appena 18 metri quadrati e che oggi posso annunciare di aver preso un intero palazzo a Parigi, solo a dirlo mi vengono i brividi – dichiara Tommaso Mazzanti, CEO e fondatore di All’Antico Vinaio –. È il coronamento di un percorso unico e meraviglioso, proprio come la nostra storia. Sarà All’Antico Vinaio più grande al mondo: un vero e proprio tempio della schiacciata. Ma quello che mi emoziona maggiormente è vedere quante persone partite da Firenze stanno contribuendo a insegnare il nostro modo di lavorare ai nuovi ragazzi di Parigi. È così che una storia italiana può continuare a crescere senza perdere la propria identità».

Il nuovo indirizzo si trova nel cuore di Montmartre, uno dei quartieri più celebri della capitale francese, a pochi passi dal Moulin Rouge. È il secondo locale parigino di All’Antico Vinaio, ma per dimensioni e concezione rappresenta un progetto completamente nuovo.

Con il nuovo flagship parigino, All’Antico Vinaio arriva oggi a 63 negozi nel mondo e quasi 1.000 dipendenti e collaboratori, continuando a portare fuori dall'Italia una delle espressioni più semplici e riconoscibili della tradizione fiorentina: un impasto, ingredienti italiani e una storia nata a Firenze che oggi trova casa nel cuore di Parigi.

SU ALL'ANTICO VINAIO

Nasce nel 1991 a Firenze con la famiglia Mazzanti. Oggi è considerato uno dei migliori street food al mondo e la rivista Saveur ha inserito la schiacciata “La Favolosa” (preparato con Sbriciolona, crema di pecorino fatta in casa, crema di carciofi e melanzane fritte leggermente piccanti) tra i migliori 5 panini al mondo. Nel 2014 è stato il locale più recensito al mondo su Trip Advisor. Ad oggi All’Antico Vinaio conta 63 negozi tra Italia, Stati Uniti, Emirati Arabi, Regno Unito e Francia ed è una realtà in continua espansione.

TOMMASO MAZZANTI

Tommaso Mazzanti è nato nel 1988 a Bagno a Ripoli (Firenze). Ha frequentato la scuola alberghiera fino all'età di 16 anni e poi è entrato nell'azienda di famiglia (All'Antico Vinaio). Nel 2020 apre a Milano il suo primo negozio fuori Firenze. È stato premiato come uno dei 100 Top Manager del 2025 da Forbes Italia.

Notizie correlate