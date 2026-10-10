NextGen, Pegaso della Regione alla Fondazione Astori

È stato il sottosegretario della presidenza Bernard Dika a consegnare questa mattina il Pegaso della Regione Toscana alla Fondazione Davide Astori sul palco del Next Generation Festival 2026.

A cinque anni di distanza dalla morte del capitano della Fiorentina la fondazione a lui intitolata ha scelto di intraprendere assieme a molte persone un percorso capace di trasformare quell'evento tragico in qualcosa di positivo.

“Siamo molto attenti all'ambito della medicina cardiologica - afferma Bruno Astori – e stiamo finanziando progetti di ricerca e altre iniziative nell’ambito della prevenzione”.

“Quello che è accaduto a Davide – continua Bruno Astori – ci ha fatto capire quanto siano importanti l’ambito preventivo e la ricerca sulle malattie poco diffuse e questo ci ha spinto ancora di più con il nostro comitato scientifico a valutare quali siano gli strumenti per migliorare la situazione attuale. Il primo bilancio di tutta la nostra attività è nel progetto Giovani Sicuri, che ha già coinvolto 12 mila giovani in tutta la Toscana”.

“La Regione Toscana - conclude Bruno Astori - è sempre stata molto attenta a questi temi e la scuola è un ambito fondamentale per la prevenzione perché alcune patologie sono subdole e non sono diagnosticabili se non attraverso screening appropriati. L’ambito scolastico in questo caso deve diventare un luogo dove fare formazione per il primo soccorso e l'utilizzo di quegli strumenti in grado di essere impiegati in situazioni particolarmente difficili che possono colpire anche persone che non fanno sport agonistico" .

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa