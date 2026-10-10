Piano Opere Pubbliche: 45 milioni di euro per la Empoli del futuro nel triennio 2027-2029

Un Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2027-2029 dal valore di 45 milioni di euro, tutti senza attingere da mutui ma con risorse comunali e da fondi ottenuti per il trasferimento degli immobili.

Questo quanto approvato dalla giunta comunale guidata dal sindaco Alessio Mantellassi, che così introduce questa misura: "Quello che abbiamo approvato è un programma di interventi che affronta nodi importanti per tutta la città come la sicurezza idraulica, le aree pubbliche, immobili da riqualificare e ristrutturare, impianti sportivi e interventi per la viabilità. Abbiamo tanti cantieri in partenza, penso a quello per Palazzo Ghibellino che diverrà sede comunale, ma la programmazione è indispensabile per guardare al futuro con gli interventi da tempo richiesti e presenti anche tra gli obiettivi di questo mandato, seguendo il Piano Frazioni e Quartieri e le necessità del centro storico".

Il programma triennale delle opere pubbliche, una volta adottato dalla giunta comunale,

verrà pubblicato e successivamente approvato in via definitiva.

INTERVENTI NEL 2027 - Per il prossimo anno, il 2027, sono stanziati 5,7 milioni per il primo stralcio della messa in sicurezza del torrente Orme, 3,7 milioni per il prolungamento della circonvallazione sud a Ponzano, 3,2 milioni per la riqualificazione degli ex Macelli (progetto Arno Vita Nova), 2 milioni per il lotto di implementazione del nuovo teatro comunale, 920mila euro per la riqualificazione della scuola 'Don Bosco' di Ponte a Elsa, 700mila euro per la pavimentazione del centro storico nell'area di via Lavagnini e via Del Papa, 500mila euro per l'ampliamento del cimitero di Pontorme, 300mila euro per la riqualificazione di piazza Don Minzoni e 460mila euro totali per i nuovi parcheggi di Avane e Monterappoli.

INTERVENTI NEL 2028 - Le previsioni per il 2028 vedono un importante intervento da 5,8 milioni di euro per la demolizione e la ricostruzione della nuova scuola Carducci. A seguire, 700mila euro per la manutenzione straordinaria del cimitero dei Cappuccini, 650mila euro per il parcheggio in zona Serravalle vicino la piscina (intervento inserito nel project financing per la riqualificazione dello stadio 'Castellani'), quasi 600mila euro per la ristrutturazione della ex Casa del Fascio di Fontanella, 500mila euro per la manutenzione straordinaria del ponte sull'Orme in via Bisarnella (intervento inserito nel project financing per la riqualificazione dello stadio 'Castellani'), 400mila euro per l'ampliamento dell'Archivio storico comunale di via Torricelli, 400mila euro per percorsi ciclabili in zona Villanuova, 380mila euro per la ristrutturazione di Palazzo Pretorio, 300mila euro per un nuovo parcheggio a Pontorme e altrettanti per uno a Pagnana, 300mila euro per la rotatoria all'intersezione di viale delle Olimpiadi con via di Serravalle a San Martino (intervento inserito nel project financing per la riqualificazione dello stadio 'Castellani'), 300mila euro per la rotatoria sulla SS67 all'intersezione con via del Castelluccio.

INTERVENTI NEL 2029 - Infine nel 2029, altrettanti obiettivi rilevanti per centro e frazioni: 3 milioni per un nuovo palazzetto dello sport, 2,8 milioni di euro per il nuovo asilo Stacciaburatta a Ponzano, 2,5 milioni di euro per il secondo stralcio del nuovo impianto sportivo di atletica, 1 milione di euro per nuovi percorsi ciclabili a Ponte a Elsa, 600mila euro per un nuovo campo di calcio a 11 al Pozzale, 350mila euro per una nuova rotatoria a Marcignana tra la SP11 e la SP10, e 250mila euro per un intervento migliorativo al lago di Serravalle.

STANZIAMENTI PERIODICI - A questi interventi si sommano 700mila euro ogni anno per la manutenzione ordinaria delle strade comunali, 1,6 milioni di euro per la manutenzione di immobili e impianti sportivi comunali per gli anni 2027 e 2028.

Così è intervenuto l'assessore ai Lavori Pubblici, Simone Falorni: "Il Piano delle Opere è un documento fondamentale sia per il bilancio che per la programmazione degli interventi delle infrastrutture e delle opere pubbliche. Stiamo cercando di portare avanti una programmazione che tenga conto di interventi nell'area centrale così come su frazioni e quartieri, portando avanti investimenti ad ampio raggio su tutto il territorio comunale".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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