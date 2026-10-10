Rapina in gioielleria a Carrara, titolare colpito alla testa con una pistola

Momenti di paura nella serata di oggi, sabato 10 ottobre, ad Avenza, frazione di Carrara, dove due rapinatori hanno assaltato una gioielleria, aggredendo il titolare e riuscendo a fuggire con il bottino. Il colpo è avvenuto intorno alle 19.30.

Secondo una prima ricostruzione, i due malviventi, entrambi con il volto coperto, hanno fatto irruzione nell'attività commerciale e si sono impossessati di alcuni preziosi. Durante la rapina, il gioielliere sarebbe stato ripetutamente colpito alla testa con il calcio di una pistola. Resta ancora da stabilire se l'arma utilizzata fosse autentica oppure una riproduzione giocattolo.

La fuga dei responsabili sarebbe stata accompagnata da un ulteriore episodio di intimidazione. Una volta usciti dal negozio, i due avrebbero infatti notato un uomo che si trovava nelle vicinanze con un telefono cellulare in mano. Temendo probabilmente che stesse riprendendo la scena o contattando le forze dell'ordine, lo avrebbero avvicinato e minacciato puntandogli contro la pistola, prima di allontanarsi.

L'accaduto ha provocato apprensione tra i commercianti e le persone presenti nella zona.

Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica della rapina e a identificare i due responsabili. Al vaglio degli investigatori anche le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, che potrebbero fornire elementi utili per ricostruire il percorso seguito dai malviventi durante la fuga.

Ancora da quantificare il valore della refurtiva, mentre sono in corso accertamenti anche sulla natura dell'arma impiegata nell'aggressione.