Sui passi del Partigiano, una camminata speciale che unisce Greve in Chianti e Figline Valdarno

Un percorso ‘lento’, a tappe, immerso tra i boschi e la campagna chiantigiana, che invita a camminare sui passi del partigiano lungo un itinerario che unisce le storie di due comunità, Greve in Chianti e Figline Valdarno, legate al secondo conflitto mondiale e traccia una linea di continuità tra il passato e il presente. Da piazza Oliviero Buccianti a Pian d’Albero, il percorso che si snoda attraverso i luoghi della memoria per una lunghezza di 8.5 Km sarà esplorato domani, domenica 11 ottobre, dalle ore 10, con una camminata dedicata alla cultura della memoria aperta a tutti, esperienza che sarà arricchita anche da alcuni interventi teatrali a cura dell’associazione Il Teatro dell’Inutile.

“Percorreremo il sentiero della Memoria Monti Scalari – Pian d’Albero, - spiegano gli organizzatori - da Poggio alla Croce a Pian d’Albero, visiteremo alcuni dei luoghi dove molti partigiani hanno perso la vita, vittime dell’orrore nazifascista, sarà l’occasione per conoscere la nostra storia attraverso un’escursione speciale”. L’iniziativa prenderà il via alle ore 10.00 con l’intitolazione di una nuova piazza, presente nel comune di Figlie e Incisa Valdarno, al partigiano Oliviero Buccianti il cui nome di battaglia era “Bistecchino” e un momento inaugurale. Alle ore 11 partirà la camminata gratuita, promossa e organizzata dal Circolo SMS Poggio alla Croce in collaborazione con Anpi Bagno a Ripoli e l’associazione teatrale II Teatro dell’Inutile, patrocinata dai Comuni di Greve in Chianti e Figline e Incisa Valdarno. E’ necessario indossare scarpe da trekking. Il pranzo è al sacco. Il rientro è previsto alle ore 16.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa