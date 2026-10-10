Uomo di 54 anni trovato morto vicino all’ospedale di Grosseto con ferita al petto

Cronaca Grosseto
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Sul posto polizia e Scientifica per i rilievi. Le forze dell’ordine non hanno formulato ipotesi ufficiali sulle cause della morte

Un uomo di 54 anni è stato trovato morto nel tardo pomeriggio di venerdì 9 ottobre a bordo strada, lungo la Serenissima, nella zona retrostante l’ospedale Misericordia di Grosseto.

Da un primo esame della salma sarebbe emersa una ferita da arma da taglio al petto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e il personale della Scientifica, impegnati nei rilievi per chiarire le cause e le circostanze del decesso.

Al momento, le forze dell’ordine non hanno formulato ipotesi ufficiali. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

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