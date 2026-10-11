Auto travolge un gruppo di ciclisti a Signa: otto feriti, uno in codice rosso

Un'auto ha travolto un gruppo di ciclisti nella mattinata di domenica 11 ottobre a Signa, nella Città metropolitana di Firenze. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 in via Arte della Paglia e ha provocato otto feriti, uno dei quali trasportato in ospedale in codice rosso. La maggior parte degli altri coinvolti è stata soccorsa in codice giallo. Secondo le prime informazioni, nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Stando a una prima ricostruzione, una Seat Ibiza condotta da una donna di 65 anni, che procedeva in direzione di Campi Bisenzio, avrebbe invaso la corsia opposta, sulla quale stava pedalando il gruppo di cicloamatori, finendo contro i ciclisti.

Per uno dei feriti è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, che ha provveduto al trasferimento in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sesto Fiorentino per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.

Restano da chiarire le cause dell'invasione della corsia opposta. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori figura anche una possibile distrazione della conducente, risultata negativa all'alcol test.