Firenze-Arezzo, esercitazione nella galleria San Donato: simulato un incendio su un treno

Un principio di incendio a bordo di un treno regionale, due passeggeri intossicati dal fumo e l'evacuazione dei viaggiatori in galleria. È lo scenario simulato nella notte tra sabato 10 e domenica 11 ottobre durante un'esercitazione di protezione civile nella galleria ferroviaria San Donato, lungo la linea Direttissima Firenze-Arezzo.

L'attività, coordinata dalla Prefettura di Firenze e organizzata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), ha avuto l'obiettivo di verificare le procedure previste dal Piano di emergenza e soccorso, approvato dalla prefetta Francesca Ferrandino nel gennaio 2026.

Nello scenario predisposto, il fumo proveniente dalla prima vettura ha fatto scattare il freno di emergenza, arrestando il convoglio all'interno della galleria. Il personale di bordo ha quindi avvisato il Dirigente centrale operativo e richiesto l'intervento dei soccorsi.

Le operazioni hanno previsto l'assistenza sanitaria a due passeggeri colpiti da intossicazione da fumo, l'intervento dei Vigili del Fuoco con un mezzo bimodale e l'evacuazione assistita delle persone a bordo. Una volta raggiunto l'esterno della galleria, i viaggiatori sono stati trasferiti in autobus alla stazione di Firenze Campo di Marte, con mezzi messi a disposizione da Busitalia.

Il coordinamento dei soccorsi e il mezzo bimodale

All'esercitazione hanno partecipato RFI, le Forze dell'Ordine, i Vigili del Fuoco, il servizio di emergenza sanitaria 118, la Polizia Ferroviaria, la Città Metropolitana di Firenze, il volontariato di protezione civile e Busitalia Rail Service.

Particolare attenzione è stata riservata ai tempi di intervento, ai flussi di comunicazione tra gli enti e alle modalità di accesso all'infrastruttura ferroviaria. È stato inoltre testato il veicolo bimodale assegnato da RFI in comodato d'uso al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze, che consente di operare più rapidamente in ambito ferroviario.

L'iniziativa rientra nel programma annuale di esercitazioni del Gruppo FS Italiane e risponde anche alle indicazioni del decreto ministeriale del 4 marzo 2025 sulle esercitazioni nelle gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a mille metri. L'obiettivo è consolidare il coordinamento tra i soggetti coinvolti e migliorare la capacità di risposta alle emergenze, a tutela dei passeggeri e delle infrastrutture.

Le operazioni si sono concluse senza ripercussioni sulla regolare circolazione ferroviaria.