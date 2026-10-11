Poliziotto fuori servizio salva un uomo di 77 anni colto da malore a Scandicci

Cronaca Scandicci
Condividi su:
Leggi su mobile

Il vice sovrintendente Gaetano ha praticato il massaggio cardiaco in via Giotto fino all'arrivo dei soccorsi. L'anziano è stato trasportato all'ospedale di Careggi, dove è tuttora ricoverato.

Un poliziotto libero dal servizio ha soccorso un uomo di 77 anni colto da malore a Scandicci, praticandogli il massaggio cardiaco fino all'arrivo dei sanitari. Protagonista dell'intervento è Gaetano, vice sovrintendente della Polizia di Stato in forza all'VIII Reparto Mobile di Firenze.

L'episodio è avvenuto martedì sera in via Giotto, dove l'agente, transitando in auto, ha notato l'uomo accasciarsi a terra. Fermatosi immediatamente, lo ha trovato privo di coscienza e ha chiesto ai presenti di allertare i soccorsi.

Dopo averlo adagiato in posizione supina, ha avviato le manovre di rianimazione, proseguite senza interruzione fino all'arrivo del personale sanitario. L'uomo ha mostrato i primi segni di ripresa; i soccorritori hanno quindi continuato le operazioni, utilizzando anche il defibrillatore.

Il poliziotto si è occupato anche di risalire all'identità dell'anziano, che non aveva con sé documenti. Attraverso il cellulare ha contattato l'ultimo numero presente nel registro delle chiamate, ottenendo le generalità e mettendo l'interlocutore in contatto con il medico intervenuto.

Il 77enne è stato successivamente trasportato all'ospedale di Careggi, dove risulta tuttora ricoverato. Nei giorni scorsi Gaetano si è recato in ospedale per informarsi sulle sue condizioni ed è stato accolto dall'abbraccio riconoscente dell'uomo soccorso.

Notizie correlate

Scandicci
Cronaca
15 Settembre 2026

Incendio in un appartamento a Scandicci, evacuato condominio

Incendio questa notte a Scandicci, in un appartamento di un condominio di sei piani, evacuato temporaneamente. Sul posto, in via Baccio da Montelupo nella zona di Casellina, intorno alle 22, [...]

Scandicci
Cronaca
13 Settembre 2026

Trattore si ribalta a Scandicci, muore un uomo di 58 anni

Un uomo di 58 anni è morto dopo il ribaltamento di un trattore. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 13 settembre, in località Rinaldi, nel territorio comunale [...]

Scandicci
Cronaca
13 Settembre 2026

Furto con strappo di una catenina a Scandicci: due arresti

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri per furto con strappo in concorso dopo il furto di una catenina d'oro avvenuto nel pomeriggio dell'11 settembre in via Salvemini, a Scandicci. [...]



Tutte le notizie di Scandicci

<< Indietro

torna a inizio pagina