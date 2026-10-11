Poliziotto fuori servizio salva un uomo di 77 anni colto da malore a Scandicci

Un poliziotto libero dal servizio ha soccorso un uomo di 77 anni colto da malore a Scandicci, praticandogli il massaggio cardiaco fino all'arrivo dei sanitari. Protagonista dell'intervento è Gaetano, vice sovrintendente della Polizia di Stato in forza all'VIII Reparto Mobile di Firenze.

L'episodio è avvenuto martedì sera in via Giotto, dove l'agente, transitando in auto, ha notato l'uomo accasciarsi a terra. Fermatosi immediatamente, lo ha trovato privo di coscienza e ha chiesto ai presenti di allertare i soccorsi.

Dopo averlo adagiato in posizione supina, ha avviato le manovre di rianimazione, proseguite senza interruzione fino all'arrivo del personale sanitario. L'uomo ha mostrato i primi segni di ripresa; i soccorritori hanno quindi continuato le operazioni, utilizzando anche il defibrillatore.

Il poliziotto si è occupato anche di risalire all'identità dell'anziano, che non aveva con sé documenti. Attraverso il cellulare ha contattato l'ultimo numero presente nel registro delle chiamate, ottenendo le generalità e mettendo l'interlocutore in contatto con il medico intervenuto.

Il 77enne è stato successivamente trasportato all'ospedale di Careggi, dove risulta tuttora ricoverato. Nei giorni scorsi Gaetano si è recato in ospedale per informarsi sulle sue condizioni ed è stato accolto dall'abbraccio riconoscente dell'uomo soccorso.

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