Rapina in gioielleria a Carrara, titolare aggredito con pistola

Cronaca Carrara
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Due uomini incappucciati hanno fatto irruzione in un negozio di Avenza e sono fuggiti con la refurtiva. Minacciato anche un passante durante la fuga. Indagano i carabinieri.

Una rapina in gioielleria ad Avenza, frazione di Carrara, è stata messa a segno nella serata di sabato 10 ottobre, intorno alle 19.30. Due uomini incappucciati sono entrati nell'attività commerciale, si sono impossessati della refurtiva e sono fuggiti.

Durante il colpo, il titolare sarebbe stato colpito ripetutamente alla testa con una pistola. Resta da chiarire se si trattasse di un'arma vera oppure di una replica giocattolo.

La violenza sarebbe proseguita anche all'esterno della gioielleria. I due rapinatori avrebbero minacciato un passante che si trovava poco distante con il telefono in mano, puntandogli contro la pistola. Non è escluso che temessero di essere ripresi o che l'uomo potesse allertare le forze dell'ordine.

L'episodio ha provocato paura tra commercianti, clienti e passanti presenti nella zona. Sono ancora da accertare l'entità della refurtiva, la natura dell'arma e l'identità dei responsabili.

Sull'accaduto indagano i carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica della rapina e la fuga dei malviventi attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza.

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