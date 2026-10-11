Teatro Excelsior di Empoli, 7 spettacoli nella stagione 2026/2027. Paolo Ruffini direttore artistico

Il Cinema Teatro Excelsior di Empoli presenta la nuova stagione teatrale 2026/2027, con la direzione artistica di Paolo Ruffini. Il cartellone comprende sette spettacoli, in programma dal 6 novembre 2026 al 9 maggio 2027, con proposte che spaziano dal teatro di narrazione alla comicità.

L'apertura è prevista il 6 novembre con Andrea Balestri in Pinocchio racconta Pinocchio. Il 3 dicembre sarà la volta dell'Associazione culturale Il Contrappunto con Pierino e il lupo. Il nuovo anno si aprirà l'8 gennaio con Paolo Ruffini e Le donne non fanno ridere.

Il calendario proseguirà l'11 febbraio con Adriano Moretti in Listen to me, Adrian, l'11 marzo con Gianmaria Vassallo in Tutto toscano e il 1° aprile con Jonathan Canini in Te lo giuro sul tuo ex. A chiudere la stagione, il 9 maggio, sarà nuovamente Paolo Ruffini con Presente.

È già aperta la campagna abbonamenti, con un costo di 150 euro per tutti e sette gli spettacoli. La programmazione accompagnerà così il pubblico dell'Excelsior per l'intero arco della stagione, con appuntamenti distribuiti tra l'autunno e la primavera.

Informazioni: Cinema Teatro Excelsior di Empoli, telefono 0571 72023, email cinemaexcelsior.empoli@alice.it.