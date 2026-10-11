Temporali forti, codice giallo sulla costa toscana

La Sala operativa della Protezione civile ha emesso il codice giallo per per temporali forti con rischio idrogeologicoidraulico reticolo minore dalle 20 di oggi, domenica e le 9 di domani, lunedì sulle aree costiere delle province di Livorno, Lucca, Massa-Carrara e Pisa.

Oggi pomeriggio, domenica, non si esclude la possibilità di qualche locale rovescio o temporale, in particolare possibilità di locali brevi temporali più probabili sui rilievi e sulle zone interne. Tra la sera di oggi, domenica, e la mattina di domani possibilità di rovesci e locali temporali sulle zone di nord ovest e sul litorale livornese. Le precipitazioni più abbondanti sono comunque previste sulle aree costiere.

Dalla sera di oggi, domenica, e le prime ore di domani, lunedì, mare molto mosso sui settori settentrionali.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

Fonte: Regione Toscana

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