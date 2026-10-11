Temporali forti, codice giallo sulla costa toscana

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La Sala operativa della Protezione civile ha emesso il codice giallo per per temporali forti con rischio idrogeologicoidraulico reticolo minore dalle 20 di oggi, domenica e le 9 di domani, lunedì sulle aree costiere delle province di Livorno, Lucca, Massa-Carrara e Pisa.

Oggi pomeriggio, domenica, non si esclude la possibilità di qualche locale rovescio o temporale, in particolare possibilità di locali brevi temporali più probabili sui rilievi e sulle zone interne. Tra la sera di oggi, domenica, e la mattina di domani possibilità di rovesci e locali temporali sulle zone di nord ovest e sul litorale livornese. Le precipitazioni più abbondanti sono comunque previste sulle aree costiere.

Dalla sera di oggi, domenica, e le prime ore di domani, lunedì, mare molto mosso sui settori settentrionali.
Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

Fonte: Regione Toscana

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