Una serata-workshop con Agnese Galiotto per presentare il 'sipario artistico' per La Perla

L'artista Agnese Galiotto racconta il progetto del suo 'sipario artistico' per l'ex Cinema La Perla, dove ha sede La Redazione di Scomodo Empoli, e conduce un workshop dedicato ai temi che hanno ispirato l'opera che concorre per l'Art Bonus.

Venerdì 16 ottobre a La Perla (via dei Neri, 5) l'evento realizzato da Comune di Empoli, Città Metropolitana di Firenze, Mus.e Firenze, Museo Novecento e Scomodo.

Alle 18.30 l'avvio del workshop 'I mostri nei sogni' condotto da Agnese Galiotto. Alle 20.45 l'artista incontrerà la cittadinanza per raccontare come nasce il progetto e come ogni cittadino e cittadina può sostenerlo tramite donazioni.

"Agnese Galiotto ha vissuto la città di Empoli tramite il progetto WONDERFUL! legato al Museo Novecento - commenta l'assessore alla Cultura, Matteo Bensi -. La sua restituzione alla città è stata quest'opera che, una volta realizzata, farà da fondale per il palco dell'ex Cinema La Perla, dove Scomodo ormai da un anno realizza tantissimi eventi coinvolgendo centinaia di giovani da tutto il territorio. La sua opera è ispirata da un sogno lucido che tiene dentro tante cose che raccontano la nostra città, un mosaico che racconta le mille facce di Empoli viste con uno sguardo realmente originario come quello di questa giovane artista".

SOGNI E L'ART BONUS - Un sipario di misure 6 x 9 metri composto da un collage digitale di disegni realizzati dall’artista in un arco temporale di otto mesi poi stampato su tessuto. Nucleo centrale dell’opera è una riflessione attorno a Empoli e la sua storia. I sogni invece, sono intesi come un metodo per guardare la realtà, per riflettere sulla dimenticanza e il ricordo. L’opera è un sipario, ma la tecnica di stampa su tessuto lo avvicina ad un arazzo contemporaneo, in cui creature immaginarie e reali si muovono su un grande letto sfatto. Le lenzuola si trasformano per diventare il paesaggio: una collina, un cielo, un abisso.

Il Comune di Empoli ha lanciato il progetto sulla piattaforma Art Bonus per permettere alle cittadine e ai cittadini del territorio di fare da 'mecenate' e contribuire alla realizzazione dell'opera tramite donazioni. Con Artbonus ogni donazione fatta è detraibile fino al 65% sulla dichiarazione dei redditi.

L'importo da raggiungere è di 25mila euro, da destinare alla realizzazione del sipario, alla relativa stampa su tessuto e all’acquisto e installazione del sistema di binari necessario al suo montaggio. L'opera, come da progetto, sarà donata alla città.

Portale Art Bonus: artbonus.gov.it e la pagina dedicata è Art Bonus - Ex Cinema La Perla https://artbonus.gov.it/1385-cinema-la-perla.html

Il progetto è promosso dal Museo Novecento con il sostegno di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Città Metropolitana di Firenze e i Comuni di Castelfiorentino, Empoli, Montelupo Fiorentino e Vinci.

BIOGRAFIA - Agnese Galiotto (Chiampo, 1996) è pittrice e regista. Si è laureata all’Accademia di Belle Arti di Brera e alla Städelschule – Hochschule für Bildende Künste di Francoforte. La sua pratica artistica combina l’antica tecnica della pittura ad affresco e il film. Entrambi i mezzi sono per lei strumenti che consentono di sviluppare narrazioni e realizzare installazioni che interagiscono con lo spazio espositivo. La sua ricerca esplora il suo rapporto con i suoi cari, la famiglia, gli amici, gli animali, in relazione al passare del tempo.

Le sue opere sono state esposte presso GAMeC – Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, Fondazione Il Lazzaretto, Kumho Museum of Arts di Seoul, Jeju Biennale, Frankfurter Kunstverein, Kunsthal Gent, Palmengarten Francoforte e BFI SouthBank London. Ha partecipato alla residenza artistica Dolomiti Contemporanee, Gapado AiR (KR) e Wonderful! Art Research Program del Museo Novecento di Firenze.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa