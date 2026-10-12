10eLotto, in Toscana vinti 40mila euro

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Esulta la Toscana con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, nei concorsi di venerdì 9 e sabato 10 ottobre 2026 alla regione sono andati - tra i premi maggiori - vincite complessive per 40mila euro. Nell’estrazione di venerdì in Via Romana ad Arezzo è stato centrato il colpo più alto di giornata dal valore di 30mila euro, grazie ad un 6 Doppio Oro; mentre sabato in Via Matteotti Lucignano, in provincia di Arezzo, vinti 10mila euro con un 7 Doppio Oro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3 miliardi da inizio anno.

Fonte: Ufficio Stampa

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