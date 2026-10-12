Boccaccesca rende soddisfatti i produttori 'Divinboccaccio'

​Si è conclusa con la soddisfazione degli espositori enologici la partecipazione a Boccaccesca, dove l'associazione Terra Di Valdelsa era presente con un proprio stand dedicato alla rassegna dei prodotti e dei produttori col marchio , marchio che peraltro campeggiava sugli stand di coloro che potenzialmente aderiscono al protocollo di produzione locale.

​Al di là della presenza delle singole aziende agricole, l'evento ha confermato un forte interesse e un'evidente attrazione verso il contesto enoturistico, generando conseguentemente una forte presenza e affluenza di turisti nazionali e internazionali.

Di fatto, si è avuta la conferma di come il legame autentico tra vino, cultura e territorio, rappresenti una leva strategica fondamentale per attrarre appassionati e dare nuovo slancio all'intera filiera.

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​Altro valore aggiunto dell'aggregazione associativa che è emerso anche in questa occasione, è quello che tutte le 20 aziende stanno costruendo opportunità e solide relazioni, fondamentali per condividere esperienze e creare concrete sinergie di sviluppo.

​L'obiettivo è ora quello di cercare risposte efficaci anche sul piano commerciale, in un momento storico in cui il settore enologico e il mercato del vino affrontano sfide complesse sul fronte dei consumi e della distribuzione.

​Questo primo momento di aggregazione pone le basi per affrontare insieme i nuovi mercati e opportunità attraverso strategie condivise.

Fonte: Ufficio Stampa

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