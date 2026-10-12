Boccaccesca rende soddisfatti i produttori 'Divinboccaccio'

Si è conclusa con la soddisfazione degli espositori enologici la partecipazione a Boccaccesca, dove l'associazione Terra Di Valdelsa era presente con un proprio stand dedicato alla rassegna dei prodotti e dei produttori col marchio , marchio che peraltro campeggiava sugli stand di coloro che potenzialmente aderiscono al protocollo di produzione locale.
Al di là della presenza delle singole aziende agricole, l'evento ha confermato un forte interesse e un'evidente attrazione verso il contesto enoturistico, generando conseguentemente una forte presenza e affluenza di turisti nazionali e internazionali.
Di fatto, si è avuta la conferma di come il legame autentico tra vino, cultura e territorio, rappresenti una leva strategica fondamentale per attrarre appassionati e dare nuovo slancio all'intera filiera.
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Altro valore aggiunto dell'aggregazione associativa che è emerso anche in questa occasione, è quello che tutte le 20 aziende stanno costruendo opportunità e solide relazioni, fondamentali per condividere esperienze e creare concrete sinergie di sviluppo.
L'obiettivo è ora quello di cercare risposte efficaci anche sul piano commerciale, in un momento storico in cui il settore enologico e il mercato del vino affrontano sfide complesse sul fronte dei consumi e della distribuzione.
Questo primo momento di aggregazione pone le basi per affrontare insieme i nuovi mercati e opportunità attraverso strategie condivise.
Fonte: Ufficio Stampa
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