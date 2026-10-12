Borgo diVino in tour, tappa a Montaione

Torna a Montaione, per il quarto anno consecutivo, la tappa toscana di Borgo diVino in tour, il ciclo di eventi promosso dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e organizzato da Valica S.p.a, azienda leader nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo ed enogastronomia. La manifestazione si avvale del sostegno di SumUp in qualità di sponsor ufficiale del tour ed è organizzata in collaborazione con il Comune di Montaione. Castelfalfi e Banca Cambiano sono sponsor di tappa.

L’evento a Montaione sarà il ventunesimo di 25 appuntamenti di un tour nazionale nel circuito de “I Borghi più belli d'Italia, distribuiti in tutte le regioni italiane con l’aggiunta del centro storico di San Marino, Borgo Ospite Internazionale dell'Associazione.

Un intero weekend dedicato a degustazioni e specialità gastronomiche del territorio, in cui i visitatori avranno l'opportunità di assaporare oltre 100 etichette dalle migliori cantine locali e nazionali, con vini provenienti non solo dalla Toscana ma anche da altre regioni come Lazio, Piemonte, Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, Abruzzo, Puglia, Trentino Alto Adige, Veneto e Marche.

Ad accompagnare le degustazioni sarà allestita un'area gastronomica dove i partecipanti potranno deliziarsi con specialità gastronomiche come taglieri di salumi e formaggi, crostini e bruschette, porchetta, fritti della tradizione e non solo.

L’iniziativa rientra fra le attività promozionali del MIB – Mercato Italiano dei Borghi, il Progetto dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” in cooperazione istituzionale con BMTI – Borsa Merci Telematica Italiana, volto alla valorizzazione delle produzioni tipiche dei Borghi associati e al beneficio socio-economico delle comunità locali.

“Borgo diVino in tour" torna con una nuova edizione, un circuito di 25 tappe che riguarderà altrettanti Borghi aderenti alla nostra rete – dichiara Fiorello Primi, Presidente dell’Associazione "I Borghi più belli d'Italia" – L’iniziativa propone un itinerario dedicato alla valorizzazione della cultura italiana e delle produzioni tipiche legate al vino e alla gastronomia, che si confermano tra le espressioni più autentiche dell’identità dei luoghi e delle tradizioni che rendono l’Italia unica al mondo. Partecipare a Borgo diVino rappresenta un’esperienza di qualità, capace di coniugare bellezza, territorio e convivialità”.

Come funziona

L’evento si svolgerà nel centro storico di Montaione nei seguenti giorni e orari:

· Venerdì 16 ottobre dalle 18.00 alle 23.00

· Sabato 17 ottobre dalle 12.00 alle 23.00

· Domenica 18 ottobre dalle 12.00 alle 21.00

Lungo il percorso dell’evento i visitatori troveranno un percorso di degustazione con postazioni ad hoc dedicate alle cantine, un percorso formativo sul mondo del vino e un’area food. Per le degustazioni di vino i

visitatori potranno acquistare un voucher al costo di €20 comprensivo di 8 assaggi di vino; verrà consegnato anche un kit composto da sacchetta e calice.

Il voucher per le degustazioni può essere acquistato direttamente sul posto, durante i giorni dell’evento, oppure online sul sito Le specialità gastronomiche, invece, potranno essere acquistate direttamente in loco.

"Siamo molto soddisfatti che tramite l'Associazione “I Borghi più belli d'Italia”, di cui siamo membri dal 2018, anche quest'anno Montaione possa ospitare questa manifestazione, unica tappa della Toscana. È un'occasione importante per la valorizzazione delle eccellenze dell'enogastronomia locale, e del nostro borgo. Il nostro territorio conferma così la sua vocazione pluriennale all'ospitalità non solo nei confronti dei numerosi turisti stranieri che soggiornano nel comune ma anche verso i visitatori che animeranno le strade del centro storico durante Borgo diVino. Questo evento sposa perfettamente la nostra idea di turismo lento: un’esperienza fatta di ritmi umani, accoglienza autentica e scoperta consapevole" commenta il Sindaco di Montaione, Paolo Pomponi.

Fonte: Ufficio Stampa

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