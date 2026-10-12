Carciofo Empolese, nuovo incontro operativo per le colture. Mennuti: "Valorizzare filiera per la rinascita"

Un incontro operativo per rinnovare l'interesse degli agricoltori empolesi verso la coltivazione del carciofo empolese: è quello che si terrà mercoledì 14 ottobre alle 18 alla Sala Soci Unicoop Firenze di via Sanzio a Empoli.

L'incontro, organizzato dal Comune di Empoli, sarà coordinato dal vice sindaco con delega alle Politiche Agricole, Nedo Mennuti. In supporto dei presenti (associazioni di categoria, coltivatori, portatori di interesse) ci sarà l'agronomo Alessandro Arretini, con il quale sarà possibile approfondire le modalità di impianto e le tecniche colturali, i tempi produttivi e le potenzialità economiche della pregiata varietà di carciofo.

"L’obiettivo di questa serata - spiega il vice sindaco Nedo Mennuti - è quello di sviluppare una rete di coltivatori che potranno realizzare i primi impianti già nei prossimi mesi, assieme a chi ha già dato l'adesione in occasioni precedenti. Si parlerà anche delle concrete possibilità di commercializzazione del prodotto, in modo da sviluppare l'intera rete di filiera per valorizzare il carciofo ma anche le realtà che si sono adoperate per la 'rinascita' della coltura".

Il percorso per riportare al centro una delle specialità empolesi continua.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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