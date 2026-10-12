Carciofo Empolese, nuovo incontro operativo per le colture. Mennuti: "Valorizzare filiera per la rinascita"

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Un incontro operativo per rinnovare l'interesse degli agricoltori empolesi verso la coltivazione del carciofo empolese

Un incontro operativo per rinnovare l'interesse degli agricoltori empolesi verso la coltivazione del carciofo empolese: è quello che si terrà mercoledì 14 ottobre alle 18 alla Sala Soci Unicoop Firenze di via Sanzio a Empoli.

L'incontro, organizzato dal Comune di Empoli, sarà coordinato dal vice sindaco con delega alle Politiche Agricole, Nedo Mennuti. In supporto dei presenti (associazioni di categoria, coltivatori, portatori di interesse) ci sarà l'agronomo Alessandro Arretini, con il quale sarà possibile approfondire le modalità di impianto e le tecniche colturali, i tempi produttivi e le potenzialità economiche della pregiata varietà di carciofo.
"L’obiettivo di questa serata - spiega il vice sindaco Nedo Mennuti - è quello di sviluppare una rete di coltivatori che potranno realizzare i primi impianti già nei prossimi mesi, assieme a chi ha già dato l'adesione in occasioni precedenti. Si parlerà anche delle concrete possibilità di commercializzazione del prodotto, in modo da sviluppare l'intera rete di filiera per valorizzare il carciofo ma anche le realtà che si sono adoperate per la 'rinascita' della coltura".

Il percorso per riportare al centro una delle specialità empolesi continua.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
12 Ottobre 2026

L'Oratorio Calasanzio inaugura i nuovi spazi accessibili: un altro passo verso uno sport senza barriere

Una giornata di festa, partecipazione e condivisione ha accompagnato, domenica 11 ottobre, l'inaugurazione dei nuovi spazi accessibili dell'Oratorio Calasanzio “Spazio Giovani” di Empoli, in via Jacopo Carrucci 24. L'iniziativa ha [...]

Empoli
Attualità
11 Ottobre 2026

Una serata-workshop con Agnese Galiotto per presentare il 'sipario artistico' per La Perla

L'artista Agnese Galiotto racconta il progetto del suo 'sipario artistico' per l'ex Cinema La Perla, dove ha sede La Redazione di Scomodo Empoli, e conduce un workshop dedicato ai temi [...]

Empoli
Attualità
11 Ottobre 2026

Teatro Excelsior di Empoli, 7 spettacoli nella stagione 2026/2027. Paolo Ruffini direttore artistico

Il Cinema Teatro Excelsior di Empoli presenta la nuova stagione teatrale 2026/2027, con la direzione artistica di Paolo Ruffini. Il cartellone comprende sette spettacoli, in programma dal 6 novembre 2026 [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina