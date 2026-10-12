Castelfiorentino riconosce le Fiascaie come patrimonio culturale immateriale

Il lavoro delle Fiascaie di Castelfiorentino entra ufficialmente nel patrimonio culturale immateriale del Comune. La Giunta comunale, con la deliberazione n. 116 del 16 settembre 2026, ha istituito il riconoscimento dedicato alle donne che hanno contribuito alla produzione dei fiaschi, una lavorazione legata alla storia economica e sociale del territorio.

La decisione è stata approvata all’unanimità e si basa sulla valutazione del Centro di Documentazione delle Tradizioni Popolari dell’Empolese-Valdelsa (TradEV), che ha riconosciuto il valore storico e culturale di questa attività.

La relazione elaborata dal comitato scientifico del Centro evidenzia come il lavoro delle fiascaie rappresenti un punto d’incontro tra la tradizione vetraria toscana, la filiera del vino, il lavoro a domicilio e l’impiego della manodopera femminile, in particolare quella appartenente alle fasce più povere della popolazione. Un’attività che si inseriva nell’organizzazione della proto-industria rurale e contribuiva alla produzione di uno degli oggetti più rappresentativi della Toscana tra Ottocento e Novecento.

La candidatura presentata dal Comune era già stata giudicata idonea dal Consiglio di indirizzo del TradEV con la deliberazione n. 13 del 4 agosto 2026. Su questa base, l’amministrazione ha formalizzato l’istituzione del patrimonio culturale immateriale denominato Le Fiascaie di Castelfiorentino.

La delibera prevede inoltre il patrocinio gratuito alle iniziative promosse dal Centro di Documentazione e dalla Pro Loco per la promozione del patrimonio culturale degli enti del territorio.

Il riconoscimento mira a conservare e valorizzare una memoria del lavoro che intreccia storia industriale, produzione vitivinicola e condizione femminile, restituendo visibilità a un’attività che ha segnato la vita economica e sociale della comunità castellana.

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