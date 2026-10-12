Castelfiorentino riconosce le Fiascaie come patrimonio culturale immateriale

Attualità Castelfiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile

La Giunta comunale ha approvato all’unanimità l’istituzione del riconoscimento. Valorizzato il lavoro legato alla produzione dei fiaschi, tra tradizione vetraria, vino ed economia rurale

Il lavoro delle Fiascaie di Castelfiorentino entra ufficialmente nel patrimonio culturale immateriale del Comune. La Giunta comunale, con la deliberazione n. 116 del 16 settembre 2026, ha istituito il riconoscimento dedicato alle donne che hanno contribuito alla produzione dei fiaschi, una lavorazione legata alla storia economica e sociale del territorio.

La decisione è stata approvata all’unanimità e si basa sulla valutazione del Centro di Documentazione delle Tradizioni Popolari dell’Empolese-Valdelsa (TradEV), che ha riconosciuto il valore storico e culturale di questa attività.

La relazione elaborata dal comitato scientifico del Centro evidenzia come il lavoro delle fiascaie rappresenti un punto d’incontro tra la tradizione vetraria toscana, la filiera del vino, il lavoro a domicilio e l’impiego della manodopera femminile, in particolare quella appartenente alle fasce più povere della popolazione. Un’attività che si inseriva nell’organizzazione della proto-industria rurale e contribuiva alla produzione di uno degli oggetti più rappresentativi della Toscana tra Ottocento e Novecento.

La candidatura presentata dal Comune era già stata giudicata idonea dal Consiglio di indirizzo del TradEV con la deliberazione n. 13 del 4 agosto 2026. Su questa base, l’amministrazione ha formalizzato l’istituzione del patrimonio culturale immateriale denominato Le Fiascaie di Castelfiorentino.

La delibera prevede inoltre il patrocinio gratuito alle iniziative promosse dal Centro di Documentazione e dalla Pro Loco per la promozione del patrimonio culturale degli enti del territorio.

Il riconoscimento mira a conservare e valorizzare una memoria del lavoro che intreccia storia industriale, produzione vitivinicola e condizione femminile, restituendo visibilità a un’attività che ha segnato la vita economica e sociale della comunità castellana.

Notizie correlate

Empoli
Attualità
9 Ottobre 2026

SR 429, la Regione stanzia altri 1,75 milioni per la sicurezza idraulica tra Empoli e Castelfiorentino

Le opere di mitigazione del rischio idraulico lungo la variante SR 429 Val d’Elsa, nel tratto Empoli-Castelfiorentino, saranno realizzate e portate a termine entro il 2027 grazie a uno stanziamento [...]

Montespertoli
Attualità
8 Ottobre 2026

Nonna Silvi porta la Toscana al Parlamento europeo di Bruxelles

Da Montespertoli a Bruxelles, Nonna Silvi porta la Toscana al Parlamento europeo. Silvana Bini, 85 anni, originaria di Montespertoli, è stata protagonista di due importanti incontri internazionali, tra TikTok Shop [...]

Castelfiorentino
Attualità
7 Ottobre 2026

Incontro sulla prevenzione al femminile al Museo BeGo

Una serata per parlare di prevenzione dei tumori femminili. E per promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza di una diagnosi precoce. Sono queste le finalità dell’incontro in programma venerdì 9 ottobre [...]



Tutte le notizie di Castelfiorentino

<< Indietro

torna a inizio pagina