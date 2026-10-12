Da oggi Dario Rosini è il nuovo direttore generale della Asl Toscana sud est. La firma sul decreto di nomina è quella del presidente della giunta regionale Toscana Eugenio Giani che rende ufficiale l'incarico del nuovo direttore generale dopo il passaggio alla Conferenza aziendale dei sindaci e l’audizione in terza Commissione consiliare della Regione Toscana.

Classe 1970, arriva dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi dove nell’aprile 2023 è stato chiamato dalla direttrice generale Daniela Matarrese a ricoprire l’incarico di Direttore amministrativo. Dario Rosini, studi al Liceo Scientifico di Castel del Piano, una laurea in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Firenze, si è specializzato in Economia e management delle aziende sanitarie alla Scuola Superiore Sant’Anna. Ha lavorato prima alla Asl 7 di Siena, poi all’AOU Careggi e successivamente alla Asl 9 di Grosseto. Dopo l’accorpamento deciso a livello regionale a partire dal gennaio 2016, ha gestito il Dipartimento Risorse Umane nella Asl Toscana sud est fino all’aprile 2023. È quindi tornato per tre anni all’AOU Careggi in veste di Direttore amministrativo.

Conosce bene l’azienda e il valore dei professionisti che ne fanno parte, avendo partecipato alla nascita della Asl più estesa della Toscana che, con le tre province di Arezzo, Siena e Grosseto e i suoi 99 Comuni, copre il 51% del territorio toscano.

"Torno in questa Azienda con entusiasmo e con la consapevolezza di ritrovare professionisti di grande valore, con molti dei quali ho condiviso un importante percorso di crescita professionale. Anche questo è per me motivo di particolare orgoglio e fiducia rispetto alle sfide da affrontare", afferma il direttore generale Rosini.

Fonte: Azienda USL Toscana Sud Est - Ufficio stampa

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