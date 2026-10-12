Divisione Regionale 2, il Gialloblu vince la prima

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Inizia nel migliore dei modi la stagione del Gialloblu Castelfiorentino di coach Alessio Pucci, che al debutto lontano da casa espugna il parquet del Mugello per 67-69. A decidere una sfida rimasta per 40 minuti senza un padrone, è il canestro finale di Giammarco Filippini, che sul 67-67 mette i due punti sulla via di Castello.

Grande equilibrio nella prima parte di gara, con le squadre che procedono a braccetto senza che nessuna riesca a dare la scossa alla sfida. Così, mentre il Gialloblu si affida ad un solidissimo Bartolini (24 punti e top scorer del match), si va all’intervallo lungo sul 32-31. Al rientro dagli spogliatoi i locali provano a spostare l’inerzia, ma i gialloblu restano a contatto e al 30′ il tabellone segna 54-49. Nel rettilineo finale Cetti e compagni alzano l’intensità e stringono le maglie difensive, piazzando il contro break fino ad impattare a quota 67 quando mancano una manciata di secondi alla sirena: ed è proprio sull’ultimo possesso che Filippini concretizza la rimonta castellana, mettendo la firma sul primo acuto stagionale.

Sabato 17 ottobre alle 21 esordio casalingo contro Baloncesto.

MUGELLO BASKET – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 67-69

Tabellino: Montagnaro, Bartolini 24, Cetti 4, Fabrizzi 10, Vallerani 2, Niccolini 4, Gemignani L., Talluri 6, Ciampolini 1, Filippini 9, Marchetti 7, Gemignani N. 2. All. Pucci. Ass. Rastelli, Cicilano.

Parziali: 19-20, 32-31 (13-11), 54-49 (22-18), 67-69 (13-20)

Arbitri: Romoli e Chirco di Firenze.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

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