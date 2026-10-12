Divisione Regionale 2, il Gialloblu vince la prima

Inizia nel migliore dei modi la stagione del Gialloblu Castelfiorentino di coach Alessio Pucci, che al debutto lontano da casa espugna il parquet del Mugello per 67-69. A decidere una sfida rimasta per 40 minuti senza un padrone, è il canestro finale di Giammarco Filippini, che sul 67-67 mette i due punti sulla via di Castello.

Grande equilibrio nella prima parte di gara, con le squadre che procedono a braccetto senza che nessuna riesca a dare la scossa alla sfida. Così, mentre il Gialloblu si affida ad un solidissimo Bartolini (24 punti e top scorer del match), si va all’intervallo lungo sul 32-31. Al rientro dagli spogliatoi i locali provano a spostare l’inerzia, ma i gialloblu restano a contatto e al 30′ il tabellone segna 54-49. Nel rettilineo finale Cetti e compagni alzano l’intensità e stringono le maglie difensive, piazzando il contro break fino ad impattare a quota 67 quando mancano una manciata di secondi alla sirena: ed è proprio sull’ultimo possesso che Filippini concretizza la rimonta castellana, mettendo la firma sul primo acuto stagionale.

Sabato 17 ottobre alle 21 esordio casalingo contro Baloncesto.

MUGELLO BASKET – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 67-69

Tabellino: Montagnaro, Bartolini 24, Cetti 4, Fabrizzi 10, Vallerani 2, Niccolini 4, Gemignani L., Talluri 6, Ciampolini 1, Filippini 9, Marchetti 7, Gemignani N. 2. All. Pucci. Ass. Rastelli, Cicilano.

Parziali: 19-20, 32-31 (13-11), 54-49 (22-18), 67-69 (13-20)

Arbitri: Romoli e Chirco di Firenze.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

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