Due punti preziosi per l'Use contro Basket Roma

Basket Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Fra qualche mese, quando l’Use Computer Gross ripenserà alla partita vinta sul campo del Basket Roma, capirà che sono stati due punti preziosi per diversi motivi: un campo ostico, un avversario scorbutico, una partita che ha viaggiato sempre al solito ritmo senza sussulti e cambi di ritmo, l’equilibrio che ha regnato sovrano fino al parziale finale quando i biancorossi sono stati più freddi e lucidi per indirizzarla verso Empoli. La casella della prima vittoria esterna è quindi spuntata ed il due vittorie su tre di questo avvio di campionato è un mini bilancio più che soddisfacente.

Conquistiamo i primi due punti in trasferta in una partita, come previsto, veramente difficile – spiega coach Luca Valentino - un approccio poco concreto nella parte difensiva non ci ha fatto entrare in partita come volevamo. I tanti rimbalzi d'attacco concessi e la mancata comunicazione in difesa in molte occasioni hanno fatto prendere fiducia e ritmo ai nostri avversari.  Siamo stati bravi dopo l'intervallo a compattarci entrando in campo con la giusta mentalità, calandoci in una partita che andava vinta restando lucidi e con la volontà di sbucciarsi le ginocchia. Abbiamo attaccato con continuità l'area soffocando così le situazioni di contropiede dei nostri avversari e controllando il finale”.

Una vittoria sofferta – conclude - che ci dà tanta forza e consapevolezza e soprattutto che deve rimanerci ben impressa, perché di partite di questo stampo ce ne saranno tante e dovremo prima possibile abituarci”.

E sabato sera al pala Sammontana arriva Viterbo, protagonista dell’impresa di giornata avendo inflitto la prima sconfitta stagionale a Chiavari.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Basket
Basket
12 Ottobre 2026

Del Piano alla prima in casa: "Felice di essere all'Use Rosa Scotti"

Per essere la prima volta in casa si è presentata decisamente bene: 19 punti, miglior marcatrice della squadra, conditi da 12 rimbalzi e con un bel 23 di valutazione. Alice [...]

Basket
Basket
12 Ottobre 2026

Sfiorata a Siena, centrata a Roma: la prima vittoria esterna dell'Use Computer Gross

Sfiorata a Siena, centrata a Roma. La prima vittoria esterna dell’Use Computer Gross arriva all’ombra del Colosseo, un 63-72 che premia i biancorossi più lucidi nella seconda metà di partita [...]

Empoli
Attualità
9 Ottobre 2026

L'Use Computer Gross si prepara alla sfida contro basket Roma

Con i suoi undici anni potrebbe essere il bis o forse anche il tris nipote dell’ormai centenaria Use basket che domenica alle 18 torna nella capitale per affrontare il basket [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina