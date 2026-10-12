Due punti preziosi per l'Use contro Basket Roma

Fra qualche mese, quando l’Use Computer Gross ripenserà alla partita vinta sul campo del Basket Roma, capirà che sono stati due punti preziosi per diversi motivi: un campo ostico, un avversario scorbutico, una partita che ha viaggiato sempre al solito ritmo senza sussulti e cambi di ritmo, l’equilibrio che ha regnato sovrano fino al parziale finale quando i biancorossi sono stati più freddi e lucidi per indirizzarla verso Empoli. La casella della prima vittoria esterna è quindi spuntata ed il due vittorie su tre di questo avvio di campionato è un mini bilancio più che soddisfacente.

“Conquistiamo i primi due punti in trasferta in una partita, come previsto, veramente difficile – spiega coach Luca Valentino - un approccio poco concreto nella parte difensiva non ci ha fatto entrare in partita come volevamo. I tanti rimbalzi d'attacco concessi e la mancata comunicazione in difesa in molte occasioni hanno fatto prendere fiducia e ritmo ai nostri avversari. Siamo stati bravi dopo l'intervallo a compattarci entrando in campo con la giusta mentalità, calandoci in una partita che andava vinta restando lucidi e con la volontà di sbucciarsi le ginocchia. Abbiamo attaccato con continuità l'area soffocando così le situazioni di contropiede dei nostri avversari e controllando il finale”.

“Una vittoria sofferta – conclude - che ci dà tanta forza e consapevolezza e soprattutto che deve rimanerci ben impressa, perché di partite di questo stampo ce ne saranno tante e dovremo prima possibile abituarci”.

E sabato sera al pala Sammontana arriva Viterbo, protagonista dell’impresa di giornata avendo inflitto la prima sconfitta stagionale a Chiavari.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

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