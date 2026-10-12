Alla prossima, Ancenis: termina lo scambio con la città amica francese

Si è concluso la scorsa settimana il viaggio della delegazione empolese guidata dal vice sindaco Nedo Mennuti nella città francese di Ancenis-Saint-Géréon, legata a Empoli da un Patto di Amicizia stipulato a fine 2025. Erano presenti membri della società USE Basket e della Corale di Santa Cecilia, oltre al prezioso contributo dell'associazione Fil Rouge che ha curato i rapporti con la comunità francese.

Il progetto “Empoli-Ancenis: Note e Canestri per una Cittadinanza Europea Attiva e Sostenibile” affiancava il basket e la musica per condividere passioni e prospettive comuni alle comunità francesi e italiane. Uno scambio basato sulla promozione dei valori europei, del rispetto delle diversità, del fair play, del dialogo interculturale e intergenerazionale e della partecipazione attiva dei cittadini.

Così ha commentato il sindaco di Ancenis, Remy Orhon, in un post sui social network dedicato alla visita: "È stato un grande piacere dare il benvenuto nella nostra comunità ai nostri amici italiani di Empoli, con cui condividiamo gli stessi valori di apertura perché siamo convinti che siano il veicolo di una ricchezza culturale e di una pace duratura. Una nuova tappa europea è stata scritta per le nostre due comunità, una storia che speriamo possa vivere a lungo".

Il vice sindaco Nedo Mennuti ha commentato: "L'accoglienza dei nostri amici di Ancenis è stata esemplare, entrambe le comunità credono in questo progetto di fratellanza e speriamo di rinnovare quanto prima altre nuove occasioni di scambio. L'Europa è la nostra casa comune e il confronto con le altre realtà al di fuori dei nostri confini deve essere un'occasione di condivisione e di arricchimento".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa