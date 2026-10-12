Etrusca Basket, rimonta sfiorata a Firenze: Legnaia vince 77-70

"Una partita dai due volti. Domenica dolceamara per i nostri biancorossi, che cadono 77-70 al Pala Filarete di Firenze contro un’Olimpia Legnaia aggressiva e affamata, brava ad approfittare di un primo tempo tutto in salita per i ragazzi della Rocca.

I primi due quarti sono una vera e propria spina nel fianco: i padroni di casa partono a spron battuto, imponendo un ritmo fisico altissimo e trovando ottime giocate che scavano subito un solco importante (26-13 al 10′). L’Etrusca prova ad accendersi con qualche fiammata in contropiede e le bombe di Carità, ma Legnaia non concede respiro e all’intervallo lungo ci si ritrova sotto di 20 lunghezze (50-30).

Ma è al rientro dagli spogliatoi che scatta qualcosa e i nostri decidono di entrare in partita, dapprima in difesa limitando l’attacco avversario a 15 punti nel terzo quarto. Negli ultimi 10 minuti di gioco poi la squadra di coach Martelloni tira fuori l’orgoglio e firma un ultimo quarto da applausi. Guidati dai canestri di Rupil, Genasi, Belli e alla tripla spaventosa in step back di Zanchetta, i biancorossi piazzano un parziale di 13-0 che riapre la gara, arrivando fino al -4 (67-63) a 5’ dal termine.

Nel finale punto a punto si gioca con il coltello tra i denti: Guerrini fa la voce grossa sotto canestro e Belli spaventa i padroni di casa da lontanissimo (73-70 a 1’ dalla fine), ma nel momento decisivo la spuntano i gialloblù con i liberi di Sabotig.

Finisce 77-70 per Legnaia, ma ci teniamo stretta la grinta e il carattere mostrati nell’ultimo quarto. Sarà da quel risveglio che lo staff biancorosso dovrà prendere spunto, sfruttando anche il nostro turno di riposo, per ricalibrare i mirini in vista della sfida di domenica 25 ottobre quando a Fontevivo arriverà la Virtus Siena.

Quindi buon lavoro, ma anche meritato riposo. Ci vediamo il 25 ottobre ore 18:00 tra le mura amiche. Noi di certo non vediamo l’ora!!!".

Cantini Lorano Olimpia Legnaia: Ramacciotti 3, Martelli 4, Sabotig 18, Merlo 2, Baldasseroni 13, Mugnaini n.e., Lurini 14, Di Feo n.e., Lemmi 8, Sakovic 4, Del Secco 11, D’Amico n.e.. All. Armellini".

La Patrie Etrusca Basket: Zaccagna, Belli 8, Genasi 14, Atanasovs 10, Eihmanis n.e., Carità 10, Roventini n.e., Salvietti, Zanchetta 8, Guerrini 13, Zecchi, Rupil 7. All. Martelloni. Ass.ti Menconi e Gori.

Fonte: Etruria Basket

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