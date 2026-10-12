Mitra lasciati incustoditi vicino al consolato israeliano, il caso a Firenze

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Fa discutere il caso dei due mitra trovati appoggiati a un muro all’esterno del consolato di Israele, in via dell’Erta Canina, a Firenze, lo scorso 9 ottobre. L’episodio, raccontato da FirenzeToday, ha suscitato preoccupazione soprattutto tra le famiglie degli studenti del liceo artistico di Porta Romana, che ha una succursale proprio di fronte al consolato.

Le armi, che dalle immagini sembrerebbero appartenere alla famiglia dei fucili d’assalto Beretta AR 70/90, sarebbero state lasciate incustodite per un periodo ancora da chiarire. A segnalare l’accaduto è stata una professoressa della scuola. Sull’episodio sarebbe stata avviata un’indagine interna da parte dell’Esercito, mentre al momento non sono state diffuse ricostruzioni ufficiali.

A chiedere chiarimenti è ora anche il consigliere comunale Dmitrij Palagi, che lunedì 12 ottobre ha annunciato un’interrogazione urgente alla sindaca Sara Funaro. Al centro della richiesta, le informazioni in possesso del Comune, la comunicazione degli esiti degli accertamenti alla scuola e alle famiglie e l’eventuale revisione delle modalità di vigilanza armata nelle vicinanze di scuole e nidi.

Parallelamente, circa 120 genitori hanno inviato una lettera alla prima cittadina e alla dirigente scolastica Laura Lozzi, esprimendo forte preoccupazione per la sicurezza degli alunni e per la presenza di armi lasciate incustodite in un’area frequentata quotidianamente da studenti.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
12 Ottobre 2026

Lavori stadio Franchi, sindacati: "Fare chiarezza su operai senza dispositivi di sicurezza". Comune convoca le ditte

"Sulla stampa abbiamo letto un articolo riguardante la presenza di operai al lavoro sul tetto dello stadio Artemio Franchi che sarebbero stati privi dei necessari dispositivi di sicurezza, con la [...]

Firenze
Cronaca
11 Ottobre 2026

Firenze-Arezzo, esercitazione nella galleria San Donato: simulato un incendio su un treno

Un principio di incendio a bordo di un treno regionale, due passeggeri intossicati dal fumo e l'evacuazione dei viaggiatori in galleria. È lo scenario simulato nella notte tra sabato 10 [...]

Firenze
Cronaca
10 Ottobre 2026

Fuga di gas in via dei Renai a Firenze, evacuate due famiglie

Una fuga di gas in via dei Renai, a Firenze, ha richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco del comando di Firenze, dalla sede centrale, a partire dalle 20.40. La squadra [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina