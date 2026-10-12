Frana al Cencione, Lega: "Basta con i soliti pannicelli caldi"

"Ad un anno e mezzo dall’evento meteorologico che provocò il gosso smottamento del ciglione sopra il parcheggio di Fonti alle Fate con gravi conseguenze per l’accesso al centro storico, il Comune di San Miniato ha comunicato che a giorni avranno inizio i lavori di messa in sicurezza della frana. Il problema sembrerebbe quindi in via di risoluzione se non fosse che la cifra stanziata per i lavori, circa 400 mila euro, è un importo che verosimilmente è molto inferiore a quello necessario per sistemare definitivamente un problema che già negli anni passati si era presentato ma che con i soliti piccoli interventi messi in campo non è mai stato risolto".

A dirlo è la sezione di San Miniato della Lega, a pochi giorni dall'annuncio dell'amministrazione comunale dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza di alcune aree del centro storico di San Miniato interessate dalle frane causate dagli eventi meteorologici del 2025. Tra gli interventi previsti c'è anche quello sul versante sovrastante il parcheggio di piazza Fonti alle Fate (Cencione).

"Anche questa volta c’è il rischio di fare un intervento non risolutivo ma semplicemente attivare i soliti pannicelli caldi. Considerati i numerosi episodi franosi verifivatesi negli anni nella valle del Cencione c’è la necessità di un intervento complessivo e risolutivo. C’è la necessità di un progetto di ingegneria naturalistica per il ripristino del verde per rigenerare le condizioni di verde diffuso e preesistente. Le risorse nel bilancio comunale ci sono per attivare un’azione che vada oltre il solito intervento tampone. Se è vero che la scuola di Ponte a Elsa riceverà i finanziamenti del PNRR si rendono disponibili alcuni milioni di euro a suo tempo accantonati dal Comune per un importo complessivo di 3.5 milioni per coprire il rischio di mancata concessione dei finanziamenti europei. Si utilizzino i milioni liberati dal fondo rischi potenziali per realizzare un intervento complessivo che ponga definitivamente termine alle ferite periodicamente inferte dalle frane al centro storico di San Miniato".