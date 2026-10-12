Furti e danneggiamenti a Montelupo, Futuro Nazionale: "Basta annunci, si intervenga"

Futuro Nazionale, attraverso il referente provinciale fiorentino Andrea Cuscito e Paolo Milardi, referente del comitato locale Montelupo Fiorentino 2220, sollecita l’Amministrazione comunale a rafforzare le misure di prevenzione e i controlli sul territorio dopo i recenti episodi di furti, spaccate e danneggiamenti.

"I cittadini hanno bisogno di risposte, non soltanto di rassicurazioni", afferma Cuscito, chiedendo interventi concreti e un coordinamento più incisivo tra Comune, Prefettura e forze dell’ordine.

"Da tempo chiediamo che la sicurezza venga affrontata con serietà. I cittadini non sono numeri da inserire in una statistica, ma persone che hanno diritto di vivere serenamente nel proprio comune. Famiglie e commercianti non possono essere lasciati soli di fronte a furti, vetrine danneggiate e auto prese di mira", dichiara Milardi.

"La convocazione di un tavolo con la Prefettura può essere un passaggio utile, ma non può rappresentare il punto di arrivo. Servono interventi verificabili, una presenza più incisiva sul territorio e una valutazione concreta del potenziamento della Polizia Locale, anche attraverso una migliore organizzazione dei turni e controlli mirati nelle zone più esposte".

"La sicurezza è un diritto fondamentale e richiede un coordinamento effettivo tra Comune, Prefettura e forze dell’ordine. Chiediamo che alle parole seguano misure concrete, con obiettivi chiari e risultati verificabili. I cittadini hanno bisogno di risposte, non soltanto di rassicurazioni", aggiunge Cuscito.

Nelle prossime settimane Futuro Nazionale avvierà inoltre una serie di gazebo a Montelupo Fiorentino, dedicati in particolare al tema della sicurezza. Sarà un’occasione per incontrare i residenti, raccogliere segnalazioni e proposte e portare all’attenzione delle istituzioni le criticità indicate dalla cittadinanza.

"Vogliamo essere presenti sul territorio e dare voce a chi chiede più sicurezza e maggiore attenzione. I gazebo serviranno anche a raccogliere testimonianze e richieste concrete da sottoporre all’Amministrazione. La sicurezza non può essere affrontata soltanto quando si verifica l’ennesimo episodio: occorre ascoltare i cittadini e agire prima che i problemi si aggravino. Futuro Nazionale continuerà a impegnarsi affinché a Montelupo Fiorentino siano rafforzate prevenzione, controlli e collaborazione tra le istituzioni. La serenità dei residenti e la tutela delle attività economiche devono tornare al centro dell’azione amministrativa", concludono i rappresentanti.

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