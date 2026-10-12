La Zona del Cuoio in lutto per la morte di Gerry Bagni

Un’intera comunità si stringe nel dolore per la scomparsa di Gerry Bagni, morto a 50 anni. Originario di Palaia, residente a San Romano (Montopoli in Val d'Arno), lavorava a Ponte a Egola (San Miniato) come dipendente della concessionaria-officina Fiscella, ed era un volto conosciuto nel territorio.

La passione per le moto era uno dei tratti che lo contraddistinguevano, insieme alla disponibilità e alla capacità di instaurare rapporti sinceri con le persone.

Il dolore per la sua scomparsa attraversa gli ambienti che frequentava quotidianamente. Per chi lo conosceva, Bagni non era soltanto un appassionato delle due ruote e un lavoratore, ma soprattutto una persona "gentile e attenta agli altri".

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