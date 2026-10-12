Incidente tra auto e moto a Empoli, soccorsi due giovani

Incidente questo pomeriggio a Empoli in via Livornese, nella zona di Santa Maria. Lo scontro ha visto coinvolti un'auto e una moto.

Sul posto, poco prima delle 17, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 con un'automedica e due ambulanze e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa per i rilievi. Da quanto appreso nell'impatto tra i mezzi ad avere la peggio sono stati due giovani che si trovavano a bordo della moto, rimasti feriti fortunatamente in maniera non grave: si tratta di un ragazzo e una ragazza, di 25 e 20 anni, che hanno riportato traumi nella caduta dalla due ruote.

Entrambi sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli. Illeso il conducente dell'auto. In accertamento le cause dell'incidente.