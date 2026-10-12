L'Oratorio Calasanzio inaugura i nuovi spazi accessibili: un altro passo verso uno sport senza barriere

Una giornata di festa, partecipazione e condivisione ha accompagnato, domenica 11 ottobre, l'inaugurazione dei nuovi spazi accessibili dell'Oratorio Calasanzio “Spazio Giovani” di Empoli, in via Jacopo Carrucci 24.

L'iniziativa ha segnato il raggiungimento di un importante traguardo del progetto “Sport senza barriere – Nuovi spazi, più opportunità”, nato con l'obiettivo di rendere le strutture dell'Oratorio sempre più accoglienti, inclusive e accessibili a tutti, con particolare attenzione alle persone con disabilità e a coloro che incontrano difficoltà nell'accesso alle attività sportive e ricreative.

A rendere particolarmente significativo il momento inaugurale è stata la presenza dell'Arcivescovo di Firenze, Mons. Gherardo Gambelli, dell'assessore alla scuola del Comune di Empoli, Pasqualetti, e del Provinciale d'Italia dei Padri Scolopi, Padre Sergio Sereni, che hanno simbolicamente tagliato insieme il nastro, inaugurando ufficialmente i nuovi ambienti.

Alla cerimonia hanno partecipato anche i Padri Scolopi della comunità di Empoli, Padre Francesco Pandolfi, Padre Tommaso De Luca e Padre Geremia Mukin, la Presidente della Fondazione Calasanzio ETS, Dott.ssa Franca Peruzzi, e la Presidente dell'ACSD Calasanzio, Camilla Testaferrata, insieme a rappresentanti delle realtà associative e sportive del territorio, famiglie e frequentatori dell'Oratorio.

Dopo il taglio del nastro, i presenti hanno potuto visitare i nuovi locali accessibili, realizzati per migliorare concretamente la fruibilità degli impianti e consentire a un numero sempre maggiore di persone di partecipare pienamente alla vita dell'Oratorio. La cerimonia si è conclusa con un momento conviviale, occasione di incontro e condivisione tra i partecipanti.

Un progetto che mette al centro le persone

L'intervento rappresenta molto più di un semplice miglioramento strutturale. È il risultato di un percorso che vede l'Oratorio Calasanzio impegnato da anni nella promozione dello sport, dell'educazione, dell'aggregazione giovanile e dell'inclusione sociale.

Il progetto è stato reso possibile grazie ai contributi della Regione Toscana, attraverso il Bando Oratori 2025, e al prezioso sostegno di sponsor e benefattori privati, che hanno creduto nel valore sociale ed educativo dell'iniziativa.

Fondamentale è stata la collaborazione tra la comunità dei Padri Scolopi di Empoli, la Fondazione Calasanzio ETS e l'ACSD Calasanzio, realtà che, ciascuna secondo le proprie competenze, contribuiscono quotidianamente alla crescita dell'Oratorio e allo sviluppo delle sue attività.

L'obiettivo condiviso è quello di costruire un luogo nel quale bambini, ragazzi, giovani e famiglie possano incontrarsi, crescere e praticare attività sportive, educative e ricreative, senza che le barriere architettoniche o le difficoltà personali diventino un ostacolo alla partecipazione.

L'inaugurazione dei nuovi spazi costituisce quindi un ulteriore passo verso un Oratorio sempre più aperto alla comunità, nel solco della tradizione educativa di San Giuseppe Calasanzio e dei Padri Scolopi.

Una festa che ha coinvolto tutto l'Oratorio

A rendere ancora più vivace il fine settimana è stata la presenza del CSI – Centro Sportivo Italiano, ente di promozione sportiva al quale è affiliata l'ACSD Calasanzio, presente anche con una propria delegazione alla cerimonia inaugurale.

Nell'ambito della manifestazione “Villaggio dello Sport – CSI in Tour”, gli spazi del centro sportivo e dell'Oratorio hanno ospitato, nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 ottobre, giochi, gonfiabili e attività ludico-sportive, offrendo a bambini e famiglie due giornate all'insegna del divertimento e della socializzazione.

Una cornice di festa che ha accompagnato un momento particolarmente importante per tutta la comunità del Calasanzio.

Con questa inaugurazione, l'Oratorio Calasanzio “Spazio Giovani” rinnova il proprio impegno a essere un punto di riferimento educativo, sportivo e sociale per Empoli: un luogo aperto a tutti, dove ogni persona possa sentirsi accolta e trovare opportunità di crescita, incontro e partecipazione.

Fonte: Ufficio Stampa