Torna 'Montopoli si Racconta': il 16 e 17 ottobre la seconda edizione del festival

Tutto pronto per la seconda edizione di "Montopoli si Racconta: voci e parole di autori e autrici del territorio" in programma venerdì 16 e sabato 17 ottobre. Un festival nato lo scorso anno per valorizzare le penne locali e promuovere la scrittura. "Lo scorso anno abbiamo lanciato questa sfida per capire quanto autori e autrici si celassero tra i montopolesi – commentano la sindaca Linda Vanni e l’assessore alla cultura Marzio Gabbanini – la risposta ci ha sorpreso a tal punto da farlo diventare un appuntamento fisso. Anche quest'anno sono oltre venti le opere, tra poesie, libri e racconti, presentati. Ci piace pensare che così si possa promuovere la lettura e la scrittura e offrire un momento pubblico di presentazione a tutti i nostri autori e autrici. Quest'anno grande attenzione all'attualità con l'approfondimento su Gaza con il deputato Arturo Scotto". Dopo il successo del debutto, che ha visto come padrino Stefano Nazzi oltre al giovane Gabriele Cavallini –, il programma 2026 offre un fitto calendario di incontri.

Venerdì 16 ottobre l'avvio è alle ore 17.30 con l'inaugurazione e il saggio di Giulia Pallassini (coordina Riccardo Pistolesi). Seguiranno alle 18 i libri di formazione con Francesca Votino e Laura Fantozzi (coordinano Irene Cavallini e Riccardo Pistolesi) e alle 18.45 la sessione autobiografica con Patrizia Bianconi, Rolando Bertelli e Anna Fiaschi (coordina Marica Rossi).

Sabato 17 ottobre apertura alle ore 9.45 con "Flottilla. In viaggio per Gaza" di Arturo Scotto, coordinato da Alessandra Nardini e Linda Vanni, con firma copie a cura della libreria Colibrì di Santa Croce. Alle 11 spazio ai testi storici e d'avventura con Eugenio Cino, Paolo Tinghi e Fabrizio Nelli (coordina Donatella Taddei).

Pomeriggio dedicato alla poesia alle 15 con Giancarlo Boldrini, Nicoletta Vassallo e Saverio Chiti (coordina Linda Vanni), seguito alle 15.30 dal saggio di Giuseppe Salamone (coordina Fabiano Bertelli). Alle 16.10 i thriller di Luca Poli, Roberto Stefanelli e Paolo Zingoni (coordina Paola Marchetti). Conclusione alle 16.50 con il fantasy di Paolo Bertelli, Elisabetta Nesti e Giovanni Susini (coordina Celina Elmi).

Tutti gli eventi sono gratuiti e si svolgeranno in Sala Pio XII (via Guicciardini, 57) a Montopoli.

Fonte: Comune di Montopoli V/A - Ufficio Stampa

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