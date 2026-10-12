Ospedale di Empoli, sei club Rotary contribuiscono alla nuova sala multimediale di Ostetricia e Ginecologia

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Il nuovo spazio polifunzionale inaugurato alla presenza delle istituzioni, del direttore Gabbanini e dei presidenti dei club Rotary dell'Area Toscana 1

Giovedì 8 ottobre è stata inaugurata la nuova sala multimediale “Rita Levi- Montalcini” nell'UOC Ginecologia e Ostetricia dell'Ospedale di Empoli. La sala è stata realizzata grazie anche al contributo dei sei clubs Rotary dell'Area Toscana 1 (Empoli, Fucecchio S. Croce sull'Arno, San Miniato, E-Club Distretto 2071, Castelfranco di Sotto-Valdarno inferiore, S. Croce-Comprensorio del Cuoio).

Il relativo progetto, denominato “MaternitàFuturo” si inserisce nell’ambito della progettualità rotariana “Salute materna infantile”. La sala è uno spazio tecnologico collegato direttamente alle sale operatorie, compresa quella dotata di chirurgia robotica. Non è quindi una semplice sala riunioni, ma un ambiente progettato per integrare l'attività clinica, la formazione e lo scambio di competenze. Le sue principali funzioni sono:

Collegamento con le sale operatorie: seguire in tempo reale gli interventi chirurgici e osservare le procedure mentre vengono eseguite.
Condivisione di immagini e casi clinici: discutere esami diagnostici e situazioni cliniche, favorendo valutazioni condivise.
Collaborazione a distanza: permettere a specialisti di altre strutture, anche lontane, di partecipare alle discussioni e di interagire durante gli interventi.
Didattica e incontri scientifici: ospitare webinar, attività formative e confronti multidisciplinari, con la possibilità di far conoscere ai medici le tecniche e le procedure più recenti.

Il direttore della Ginecologia e Ostetricia di Empoli, dr. Massimo Gabbanini, ha descritto la sala come uno strumento che permette a più specialisti di collaborare in tempo reale, anche intervenendo direttamente nella discussione delle procedure. La struttura è destinata a sostenere in particolare lo sviluppo della chirurgia mininvasiva e robotica.

All'inaugurazione sono intervenuti tutti i presidenti dei sei clubs alla presenza del Governatore della Toscana Eugenio Giani, del Sindaco di Empoli Alessio Mantellassi e della consigliera regionale Brenda Barnini. L'allestimento di questa sala è il primo step del progetto rotariano, anche se il più importante e significativo: seguiranno incontri formativi per i giovani degli istituti superiori sulla salute sessuale e riproduttiva ed, infine, un evento interclub dedicato alla presentazione/rendicontazione finale del progetto, volto anche a sottolineare l'importanza della formazione in ambito materno-infantile.

Fonte: Rotary Club Empoli

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