Pisa, la Guardia di finanza accompagna 12 giovani pazienti alla Winners Cup 2026

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Un bus del Comando provinciale ha portato a Milano i ragazzi dell’Oncoematologia pediatrica del Santa Chiara, coinvolti nel torneo internazionale di calcio a 7 dedicato ai giovani con un percorso oncologico

La Guardia di finanza di Pisa ha messo a disposizione un bus da 19 posti per accompagnare 12 giovani pazienti dell’Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santa Chiara alla Winners Cup 2026, il torneo internazionale di calcio a 7 che si è svolto nel fine settimana al Centro sportivo Sandro Pertini di Milano.

L’iniziativa è stata realizzata su richiesta dell’A.G.B.A.L.T. ODV, l’Associazione genitori bambini affetti da leucemia o tumore. A partecipare sono stati ragazzi tra i 14 e i 22 anni, in cura oncologica o in fase di off-therapy, accompagnati da tre adulti.

La manifestazione riunisce squadre legate a reparti di oncoematologia pediatrica italiani ed europei. Ideata nel 1994 dal pediatra oncologo Andrea Ferrari, dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano, la Winners Cup punta a favorire l’incontro e la socializzazione tra giovani che condividono esperienze di vita simili, promuovendo attraverso lo sport i valori dell’inclusione, della condivisione e dell’aggregazione.

Prima della partenza, il comandante provinciale della Guardia di finanza di Pisa, colonnello t.SPEF Dario Sopranzetti, ha salutato i partecipanti nella sala polivalente del Comando, alla presenza del presidente di A.G.B.A.L.T. ODV, Mirco D’Aversa. Nel corso dell’incontro, Sopranzetti ha ringraziato i ragazzi per lo spirito di squadra dimostrato dentro e fuori dal campo.

Al termine, i giovani hanno ricevuto alcuni gadget con il logo della Guardia di finanza.

La collaborazione tra il Corpo e l’associazione pisana si inserisce nelle iniziative di sostegno alla comunità e testimonia l’impegno della Guardia di finanza in attività di solidarietà e vicinanza alle persone.

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