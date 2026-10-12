Prova di forza a Lerici per l'Abc Solettificio Manetti

Se l’obiettivo era trovare continuità e conferme lontano da casa, l’Abc Solettificio Manetti lo ha pienamente centrato. A Lerici i ragazzi di Alberto Tonfoni hanno dato vita ad una prestazione autoritaria, con il 61-86 finale giunto a dimostrarlo. Dopo un avvio scivolato via tra alti e bassi, i gialloblu hanno cambiato decisamente passo nella seconda parte, amministrando con autorità fino alla sirena.

“Molto bene la seconda parte, sia in attacco che in difesa, bene in attacco anche la prima parte in cui però abbiamo sbagliato l’approccio difensivo perché non ci venivano le cose che avevamo preparato – commenta coach Tonfoni -. Bravi poi i ragazzi a trovare la giusta concentrazione anche in difesa, e alla fine ne è emersa una prestazione soddisfacente. Nelle prime due gare abbiamo fatto ottime partenze e il calo è arrivato dopo, oggi invece è successo l’esatto contrario. Dobbiamo ancora trovare il giusto equilibrio, come è normale che sia, ma i ragazzi si stanno allenando bene e due vittorie consecutive con ampio margine danno fiducia e morale”.

Adesso sguardo a domenica prossima 18 ottobre, quando al PalaBetti arriverà la Sancat.

LA CRONACA

Botta e risposta negli scambi iniziali, con l’Abc che fatica a contenere gli affondi di Regoli e il tabellone che segna 12-11 a metà frazione. Ed è proprio sulla tripla di Regoli del 15-11 che coach Tonfoni ferma il gioco per scuotere i suoi e provare a mettere ordine in fase difensiva. Belli dall’arco sigla il sorpasso gialloblu sul 19-20, preludio al 22-22 su cui si va al primo riposo.

Sul tentativo di allungo a firma Di Benedetto (27-22), Belli e Corbinelli ci mettono una pezza per la nuova parità a quota 27, finché Mancini dalla lunetta suggella un mini parziale di 1-10 che prova a ribaltare l’inerzia (28-32). Il solito Regoli da tre punti e Di Benedetto in mezzo all’area, però, ristabiliscono in un amen il +1 locale per il 33-32 a metà frazione. L’Abc prova ad alzare la pressione nelle retrovie e ad allungare, spinta da Mancini sotto le plance, toccando ben presto tre possessi di vantaggio, finché il buzzer beater di Corbinelli manda tutti all’intervallo sul 41-48.

Nella ripresa, l’assist di Belli ispira la tripla di Corbinelli che vale la doppia cifra di vantaggio dopo tre minuti di gioco (46-56). L’Abc fa valere la sua fisicità e tiene alta l’intensità in difesa e a rimbalzo provando a decollare, con il 50-63 a firma Carlotti che diventa 52-63 alla terza sirena.

Sul tentativo ligure di riportarsi a contatto, la tripla di Ticciati e il gioco da tre punti di Mancini rispediscono immediatamente al mittente l’offensiva, che di fatto rappresenta l’ultimo sussulto della squadra di casa. Così, dopo la bomba di Belli del 58-79, la ciliegina arriva con i due punti del classe 2009 Duccio Rosi, che si iscrive a referto e alla festa gialloblu.

US GINO LANDINI LERICI – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 61-86

Gino Landini Lerici: Di Benedetto 6, Albanesi 3, Giachetti 10, Zipperlen 2, Menicocci 8, Bicicchi, Regoli 20, Russo 3, Tripodi 4, Sacchelli 5. All. Corsolini. Ass. Soncini, Manti.

Abc Solettificio Manetti: Rosi D. 2, Rosi L., Lazzeri, Ticciati 3, Corbinelli 21, Balducci 5, Belli 25, Mancini 20, Carlotti 2, De Leone 8, Cantini. All. Tonfoni. Ass. Chiarugi, Carzoli.

Parziali: 22-22, 19-26 (41-48), 52-63 (11-15), 61-86 (9-23)

Arbitri: Agnorelli di Poggibonsi, Borgioli di Massa.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino