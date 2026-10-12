San Miniato, al Quaranthana torna Sognare Teatro Famiglie: sei spettacoli fino a marzo

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La rassegna dedicata a bambini e famiglie prende il via domenica 18 ottobre con I musicanti di Brema. Il viaggio continua. In programma teatro d’attore, di figura e musicale

Sei spettacoli domenicali dedicati ai bambini e alle loro famiglie, tra fiabe, grandi classici e storie legate al mondo delle emozioni. Prende il via domenica 18 ottobre 2026 la nuova stagione di Sognare Teatro Famiglie al Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato, nella frazione di Corazzano. La rassegna proseguirà fino al 21 marzo 2027, con appuntamenti alle 17.

Organizzata dal Teatrino dei Fondi, centro di produzione teatrale per l’infanzia e la gioventù diretto artisticamente da Enrico Falaschi, la stagione è sostenuta dal Comune di San Miniato, dalla Regione Toscana e dal Ministero della Cultura.

Ad aprire il cartellone sarà I musicanti di Brema. Il viaggio continua di Fontemaggi, sequel della celebre fiaba dei fratelli Grimm, consigliato dai 4 anni. L’asino, il cane, la gatta e il gallo vivono ormai insieme, ma il sogno di raggiungere Brema continua a richiamare l’asino, diviso tra il desiderio di partire e la paura di mettere a rischio l’amicizia.

Il programma proseguirà l’8 novembre con L’avventura della Freccia Azzurra, interpretato da Cecilia Bartoli e Federico Ghelarducci e ispirato alla fiaba di Gianni Rodari. Il racconto segue un gruppo di giocattoli che decide di abbandonare la sicurezza della vetrina per tentare di cambiare le regole.

Il 29 novembre Pietro Fabbri, storico interprete del Teatro della Tosse, porterà in scena Pinocchio illustrato, spettacolo ispirato al classico di Carlo Collodi e caratterizzato dal costume legato all’immaginario del celebre illustratore Emanuele Luzzati.

Dopo la pausa natalizia, il 10 gennaio sarà la volta di Lea. Un’altra giornata emozionante, con Elena Colombo e Adalgisa Vavassori per una produzione Sipario Toscana. Lo spettacolo accompagna il pubblico nella quotidianità della protagonista, esplorando le emozioni che attraversano la bambina e il rapporto tra ciò che accade all’esterno e ciò che si muove nella sua interiorità.

Il 28 febbraio la compagnia KanterStrasse proporrà Amletino, rilettura poetica e ironica del classico di William Shakespeare, sviluppata in dialogo con l’immaginario dell’artista e illustratore Andrea Rauch.

A chiudere la stagione, il 21 marzo, sarà Il mangiafiabe, storie in cucina di Lagrù Ragazzi. Attraverso il gioco, la comicità e la magia del teatro, lo spettacolo affronta con i più piccoli e le loro famiglie il tema dell’alimentazione sana.

Biglietti e informazioni

Gli spettacoli si terranno alle 17 al Quaranthana Teatro Comunale, in via Zara 58, a Corazzano, nel territorio di San Miniato.

Il costo dei biglietti è di 7 euro per gli adulti e 24 euro per i bambini. Gli abbonamenti costano 36 euro per gli adulti e 24 euro per i bambini.

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