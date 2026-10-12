Sciopero sanità 30 ottobre, l'avviso dell'Aoup

Si informa che è indetto, per il 30 ottobre 2026, uno sciopero di 24 ore del personale della sanità. Si ricorda che, come sempre avviene in queste circostanze, dovranno essere garantiti i servizi sanitari essenziali e, per quanto concerne le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, dovrà essere data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi non dimissibili, in ottemperanza a quanto riportato nell’Accordo nazionale 26/09/2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero.

Fonte: Aoup - Ufficio stampa