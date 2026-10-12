Sfiorata a Siena, centrata a Roma. La prima vittoria esterna dell’Use Computer Gross arriva all’ombra del Colosseo, un 63-72 che premia i biancorossi più lucidi nella seconda metà di partita dei padroni di casa. Non è una gara che esalta, giocata sempre a ritmi blandi e con i ragazzi di Valentino mai capaci di prenderla davvero in mano con decisione. Ma alla fine va bene così ed a fare la differenza sono i secondi venti minuti (11-22 la frazione finale) nei quali i biancorossi aggiustano un po’ la difesa e riescono a scavare quel piccolo solco che, in una gara a punteggio basso, basta ed avanza per far festa. Sono due punti importanti su un campo ostico sul quale vincere non sarà facile per nessuno.

Soviero non solo sblocca il punteggio ma è il protagonista dell’avvio biancorosso. Roma fa soffrire non poco la difesa dell’Use che pare un po’ pigra tanto da concedere il 15-10 a cui replica Scali dall’arco con due triple consecutive sui lati opposti del campo (più avanti ne metterà altre due. Baldacci trova i primi due punti ed al 10’ siamo 21-19 con la sensazione di due squadre che per il momento si prendono le misure. Roma per qualche possesso si piazza a zona (poi ne farà ancora tanta) mentre Scai continua a metterla dalla lunga ispirando anche Baldacci per il 24-27. Anche se le distanze sono ridotte, su una disattenzione difensiva che concede l’ennesimo canestro facile da sotto coach Valentino preferisce fermare il gioco. C’è finalmente il debutto di Saccaggi mentre si sblocca anche Cipriani, una buona notizia nella speranza che si accendano anche Saltykov e Korsunov.

Pur senza strafare Roma va sul 39-32 ed al riposo siamo 39-36 con un libero di Saccaggi. Fra le cose da mettere a posto alla ripresa figura anche la percentuale ai liberi, ferma ad un mesto: 2/8. La Computer Gross si accende con Cipriani, Tosti che danza sotto le plance e la tripla di Korsunov: 0-7 e timeout romano. Si fa sentire anche il pubblico che ha seguito la squadra a Roma (applausi a loro) e dopo 5 minuti la formazione di casa trova il primo canestro dal campo. Chi sperava in un cambio di schema della partita, però, deve sperare nella frazione finale visto che al 30’ siamo ancora lì, 52-50. Regini battezza dall’arco la frazione decisiva ma una banale palla persa e due rimbalzi offensivi concessi non sono un bel segnale. Per fortuna che Scali e Korsunov la mettono da lontano (56-59) ed è il momento di provare a chiuderla.

Le occasioni non mancano e finalmente Soviero ne sfrutta una per il 56-62 a 4 minuti dalla sirena. Roma non segna più mentre Soviero ne mette altri due: 56-64. All’8’ Tosti va in lunetta e ne sbaglia uno ma l’ancora ottimo Baldacci recupera il possesso a rimbalzo e Tosti sfrutta l’extra possesso per il 58-67. La chiude Soviero (per lui anche 10 rimbalzi e 6 assist) dalla lunetta prima del fallo sistematico: 63-72.

63-72

BASKET ROMA

Fanti 6, Cenciarelli 19, Aprile 20, Bello 2, Oliva 5, Busca C. 2, Busca S. 4, Boccafurni 5, Moretti, Di Mascio, Benini ne, Rossi ne. All. Gallerini (ass. Donati)

USE COMPUTER GROSS

Baldacci 8, Korsunov 7, Cipriani 14, Scali 16, Saltykov 2, Tosti 6, Soviero 15, regini 3, Marini ne, Chelini ne, Ciancarelli ne. All. Valentino (ass. Vercesi/Cappa)

Arbitri: Dinoi di Roma e Rizzuto di Latina

Parziali: 21-19, 39-36 (18-17), 52-50 (13-14), 63-72 (11-22)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa