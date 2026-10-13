AEP Ticketing Solutions, il sindaco Fossi al presidio dei lavoratori

Il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, ha partecipato questa mattina al presidio dei lavoratori di AEP Ticketing Solutions, davanti allo stabilimento di via dei Colli, per esprimere la vicinanza e la solidarietà dell’Amministrazione comunale ai dipendenti impegnati nella mobilitazione.

Dopo l'interruzione del confronto in Regione Toscana dello scorso 30 settembre, restano irrisolte lequestioni legate ai quattro recenti licenziamenti. Una situazione che ha portato le organizzazioni

sindacali a proclamare due ore di sciopero negli stabilimenti di Signa e Genova.

"Siamo al fianco dei lavoratori e delle loro famiglie in un momento di grande preoccupazione e incertezza – ha dichiarato il sindaco Giampiero Fossi – chiediamo con forza all'azienda di assumersi le proprie responsabilità e di tornare al tavolo delle trattative. Il confronto è l'unica strada per individuare soluzioni che tutelino l'occupazione e la dignità delle persone. Signa è una città che ha costruito la propria storia sul lavoro e non può restare indifferente davanti a questa vicenda. Come Amministrazione comunale continueremo a seguire la situazione con la massima attenzione, sostenendo ogni percorso utile a salvaguardare i posti di lavoro".

Fonte: Comune di Signa - Ufficio Stampa

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