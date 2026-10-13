BeGo Academy, successo della 5° edizione

Si è conclusa due giorni fa la 5° edizione di BeGo Academy, l’Accademia di alta formazione musicale rivolta a giovani artisti (autori ed interpreti) ideata dal Maestro Diego Calvetti, finalizzata a valorizzare nuovi talenti attraverso un collegamento virtuoso con i professionisti del mondo musicale italiano.

Diciannove i partecipanti a questa edizione, che si è presentata in una formula rinnovata (con due sedi: il Teatro del Popolo di Castelfiorentino e il Platinum studio di San Gimignano) per unire i momenti di laboratorio creativo, produzione musicale, masterclass e audizioni live.

Tra gli ospiti Marco Masini (una presenza fissa all’Accademia) Cristiano Malgioglio e Tomasi, quest’ultimo giovane talento scoperto proprio alla Be.Go Academy

La BE.GO. Music Academy ha assegnato le borse di studio ai partecipanti reputati più interessanti dai docenti, spendibili in strumenti musicali e/o attività legate alla produzione musicale.

Premio radio: Gianluca Amore.

Borsa di studio Warner chappell music italiana: "Toto" Antonio Cecchi.

Borsa di Studio strumentimusicali.net: Edoardo Cerri.

Borsa di studio Be.Go. Music Academy: "NL" Annalaura Princiotto.

Borsa di studio Be.Go. Music Academy: Irida Nasic.

“Anche quest’anno – sottolinea la Sindaca, Francesca Giannì – la Be.Go. Academy si è confermata come un prezioso mix di talento, magia, opportunità, emozioni. I diciannove ragazzi selezionati da tutta Italia (e qualcuno proprio da Castelfiorentino, i bravissimi e per me fuori concorso Manuel "Manuè" Siragusa e Sara Zagaria) hanno potuto frequentare le lezioni e i lavoratori alla Platinum Records, affinare i propri inediti, conoscere i professionisti delle case discografiche e delle radio, esibirsi nelle due serate evento a Teatro. L’Academy conferma il ruolo di Castelfiorentino come Casa di Artisti, in grado di ospitare le aspirazioni e le energie del mondo della cultura. Un sentito ringraziamento a Giulia Guerrieri e Giorgia Calvetti, espressione dell'impegno che i Castellani possono mettere al servizio della valorizzazione della Città, e a Diego Calvetti, che con ironica dolcezza prende per mano questi ragazzi e i loro sogni”.

Be.Go. Academy, che gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino, è organizzata in collaborazione con la Fondazione Teatro Del Popolo.

Main sponsor SIAE, Sebach, Warner Chappell Music, Apollo Records, Strumentimusicali.net.

Sponsor: Valdelsa Studio Service, Cieffe Arredamenti, Ente Cambiano Scpa, Birindelli Auto, Ar stilisti per capelli, Tato e Tata.

Radio ufficiale e presentatore: Radio Rosa con Antonio Del Prete.

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