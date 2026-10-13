Castelfranco, incontro in Comune per le imprese sui bandi per la transizione digitale ed ecologica

Un'occasione per le aziende del territorio per conoscere gli strumenti messi a disposizione dagli Enti territoriale e nazionali per sostenerle nelle varie opportunità che si concretizzano a cominciare dalla transizione ecologica e digitale. Con questo spirito il comune di Castelfranco, in particolare l'assessorato alle attività produttive della giunta Mini, ha organizzato l'incontro sulle agevolazioni e le opportunità messe a disposizione dalla Camera di Commercio e rivolte alle imprese.

In particolare nell'incontro in programma per giovedì 15 ottobre nella sala consiliare del comune dalle 16,30 con Paolo Pieraccioni della Fondazione ISI per l'Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale, verranno presentati le potenzialità e le modalità di adesione del bando Voucher Doppia Transizione 2026 attuati dalla Camera di Commercio toscana Nord Ovest.

“Abbiamo – spiega l'assessore Pino Calò - accolto volentieri l'invito che è stato proposto dal dottor Pieraccioni, di illustrare questi bandi come accaduto anche in altri comuni, alla nostra classe imprenditoriale. Crediamo infatti che il ruolo dell'amministrazione comunale, sia anche quello di essere collante informativo fra istituzioni territoriali e aziende. Siamo convinti che aiutare le aziende a cogliere opportunità di ammodernamento o di crescita alla fine sia un bene per tutto il territorio in termini economici e occupazionali. Il momento illustrativo – conclude l'assessore Calò - è previsto per tutto il pomeriggio a partire dalle 16,30 ed è rivolto a tutti gli operatori economici che ne abbiano i requisiti, ma la forbice è molto ampia”.

L'obiettivo di questo primo bando che viene presentato in comune è incentivare la transizione digitale ed ecologica delle imprese del territorio, in coerenza con le tecnologie abilitanti del Piano Nazionale Transizione 5.0. La dotazione finanziaria per questa seconda edizione del Bando è di 500mila euro.

I possibili beneficiari sono: micro, piccole, medie e grandi imprese di qualsiasi forma giuridica.

Con sede legale o unità operativa nelle province di Lucca, Massa-Carrara o Pisa. Per partecipare è necessario essere iscritti al Registro delle Imprese con una ragione sociale attiva, la regolarità del pagamento del diritto camerale annuale e la regolarità del Durc, con un indirizzo PEC attivo e valido. Infine è necessario essere in regola con gli obblighi di polizza assicurativa contro le calamità naturali.

Si tratta di contributi a fondo perduto (voucher) pari al 50 per cento delle spese ammissibili, al netto di IVA.

Le spese ammissibili sono progetti avviati a partire dal primo gennaio 2026 relativi alle tecnologie 5.0, tra cui consulenza e formazione, erogati da fornitori qualificati. Possono essere ammessi anche beni materiali tra cui macchinari, impianti, attrezzature nuove di fabbrica coerenti con i modelli 5.0. Sono ammissibili anche i beni immateriali e software: licenze d'uso software e canoni di noleggio/SaaS.

Il bando aprirà per la presentazione delle adesioni alle 10 del 20 ottobre e terminerà alle 18 del 26 ottobre 2026, è possibile partecipare con invio telematico con firma digitale

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa